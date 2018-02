FC Sand verlängert nicht mit Trainer Uwe Ernst

Dies hätten beide Seiten in einem einvernehmlichen Gespräch beschlossen, teilte der Verein gestern mit. Der FC Sand möchte in der nächsten Saison versuchen, neue Reize für die Mannschaft zu setzen, Ernst möchte seine Entwicklung fortführen und neue Aufgaben angehen. Dies, so erklärte der Sander Sportliche Leiter Erich Barfuß, werde ihm durch seine in Sand geleistete Arbeit und die Erfolge, die er vorweisen kann, nicht schwer fallen.



Selbstverständlich werde Uwe Ernst die Erste Mannschaft der Sander bis zum Saisonende weiterhin führen, wobei die Verantwortlichen bei den "Korbmachern" sich davon überzeugt zeigen, dass er das ausgerufene Saisonziel Klassenerhalt schaffen wird.



Zunächst mit der Zweiten Mannschaft erfolgreich

Uwe Ernst kam vor dreieinhalb Jahren nach Sand und übernahm die Zweite Mannschaft. Nach einem Aufbaujahr in der Saison 2014/15 schaffte er in der Folgesaison Platz 2 und die Relegation zur Bezirksliga, die nicht erfolgreich verlief. Nach dem Weggang von Bernd Eigner übernahm Ernst die Bayerligamannschaft des FC und führte diese nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Saison 2016/17 mit 49 Punkten auf den siebten Platz der Bayernliga, was gleichzeitig die beste Platzierung in der Vereinsgeschichte bedeutete.



In der laufenden Saison steht der FC Sand mit 20 Punkten auf einem Relegationsplatz, doch ist der direkte Klassenerhalt noch in Reichweite. Für die sportliche Leitung des FC Sand gilt es nun, einen geeigneten Nachfolger für Uwe Ernst zu finden und dann die neue Saison zu planen.