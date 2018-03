ESC unterliegt im letzten Derby

Trotz eines couragierten Auftritts im Auswärtsderby bei den Schweinfurter Mighty Dogs standen die Haßfurt Hawks am Ende zum wiederholten Mal mit leeren Händen da. Das 2:5 bedeutete bereits die dritte Niederlage im vierten und letzten Derby der Saison. Die Mighty Dogs sicherten sich damit hingegen die inoffizielle unterfränkische Meisterschaft und schufen die Voraussetzungen für ein Aufstiegsendspiel in Pfaffenhofen.



Landesliga

ERV Schweinfurt -

ESC Haßfurt 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

"Das Ergebnis ist aus meiner Sicht zu hoch", befand ESC-Coach Martin Reichert, was auch Steffen Reiser einräumte, der auf der ERV-Bank kurzfristig den erkrankten Trainer Zdenek Vanc ersetzte. Wobei den Gastgebern klar die Anfangsphase gehörte. Denn die Schweinfurter zeigten, anders als im Hinspiel, diesmal von Beginn an eine konzentrierte Leistung. "Wir haben die Jungs richtig heiß gemacht, damit wir nicht wie in den zwei Partien zuvor die Anfangsphase verschlafen", so Reiser nach dem Spiel. Eine Maßnahme, die Wirkung zeigte. Denn bereits in der vierten Minute nutzten die Gastgeber das erste Powerplay der Partie durch Michele Amrhein zur frühen Führung. Diese baute Stephan Trolda nach präzisem Zuspiel von Kapitän Dion Campbell in der 10. Spielminute auf 2:0 aus.

"Schweinfurt hat in den ersten zehn Minute extrem gedrückt. Danach waren wir die meiste Zeit gleichwertig", hatte Gäste-Trainer Martin Reichert "keine überragenden Schweinfurter" gesehen. Und in der Tat kamen seine Schützlinge ab der Mitte des ersten Drittels besser ins Spiel und durch Michael Breyer nicht unverdient zum Anschlusstreffer (14.), auch wenn dessen Schuss abgefälscht war und etwas glücklich ins Tor trudelte.

Als der ESC dann kurz nach Beginn des Mitteldrittels sogar durch einen verwandelten Penalty von Breyer zum Ausgleich kam, hätte sich den knapp 1600 Besuchern im gut gefüllten Icedome sogar noch einmal ein richtig enges Derby bieten können. Doch die Schweinfurter schlugen zurück und entschieden die Partie binnen zwei Minuten und 48 Sekunden. Zunächst brachten Mathias Kohl nach feinem Zuspiel von Amrhein die Hausherren aus kurzer Distanz wieder in Front (29.), dann sorgte Kevin Marquardt mit dem schönsten Treffer des Abends nach einer Kombination über Marek Proks und Campbell per Schuss in den Winkel für die Vorentscheidung. Proks selbst stellte dann in Überzahl den Endstand her, den die Mighty Dogs dann im Schlussdrittel lediglich verwalteten. "Diese Minuten und die Strafzeiten haben die Partie entschieden. Aber so ist das in dieser Phase der Saison", mochte Reichert seinem endlich wieder einmal personell besser aufgestellten Team keinen rechten Vorwurf machen. Denn gegen nachlässiger agierende Hausherren drückten die Haßfurter im Schlussdrittel noch einmal aufs Gas, ohne allerdings zu weiteren Treffern zu kommen. Auf diese hofft Reichert nun im letzten Spiel in Amberg. "Auch wenn es um nichts mehr geht, wollen wir das natürlich gewinnen. Etwas anderes gibt es im Eishockey nicht. Und dann gibt es eine nächste Saison." red

ERV Schweinfurt: Dirksen - Knaup, Schäfer, Kleider, Adam, Faust, Köder - Proks, Campbell, Marquardt, Zajic, Amrhein, Kohl, Trolda, Manger, Heckenberger / ESC Haßfurt: Tscherepanow - Hora, Hildenbrand, Thebus, Marx - Sramek, Trübenekr, Lang, Babkovic, Breyer, Franek, Stahl, Kinereisch, Stach / Tore: 1:0 (4.) Amrhein (Zajic, Kohl 5-4), 2:0 (10.) Trolda (Campbell, Schäfer), 2:1 (14.) Breyer (Franek, Kinereisch 5-4), 2:2 (25.) Breyer (P), 3:2 (29.) Kohl (Amrhein), 4:2 (30.) Marquardt (Campbell, Proks), 5:2 (32.) Proks (Knaup, Campbell 5-4). Strafminuten: 10/12 + 10 Franek / Schiedsrichter: Wittmann, Garmeier, Schlesinger / Zuschauer: 1573