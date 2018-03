ESC Haßfurt zum Ausklang der Saison souverän

Sie haben die letzte Möglichkeit genutzt: Nachdem die "Hawks" des ESC Haßfurt in den sechs vorangegangenen Auswärtspartien der Eishockey-Verzahnungsrunde der Bayern- und Landesligen stets den Kürzen gezogen hatten, gelang ihnen beim letzten Gastauftritt - gleichzeitig der letzten Partie der Saison 2017/18 - doch noch ein "Dreier". Dabei verlief der 9:6 (3:0, 4:3, 2:3)-Erfolg beim ERSC Amberg nicht nur torreich, sondern war vor allem hochverdient.

Und er hätte eigentlich noch höher ausfallen können, doch Trainer Martin Reichert verzichtete aufgrund der Überhärte mancher Hausherren auf noch mehr Gegenwehr. "Die Gesundheit meiner Spieler war mir letztlich wichtiger", sprach er von einem "superharten Spiel von Amberg". Vor allem Christoph Schönberger schien von übertriebenem Ehrgeiz angetrieben zu sein. 32 Strafminuten kassierten die "Wild Lions" insgesamt, davon gab es alleine sechs zweiminütige Hinausstellungen sowie eine zehnminütige Disziplinarstrafe gegen den ERSC-Verteidiger.

"Gott sei dank hat der Schiedsrichter gepfiffen. Zwar nur die Hälfte, aber immerhin", konnte Reichert nur den Kopf schütteln. Vielleicht war Schönberger aber auch nur frustriert, denn zum Zeitpunkt seiner ersten Hinausstellung lagen er und seine Teamkollegen bereits mit 0:4 im Hintertreffen, weil Jakub Sramek (2. Min.), Georg Lang (5.), Daniel Hora (16.) und Michal Babkovic (26.) erfolgreich waren. Christian Dietrich (27.), erneut Michal Babkovic (38.) und Manuel Kurz (31.) schraubten das Ergebnis bis zur Hälfte der Partie sogar bis auf 0:7 in die Höhe.

"Jungs, ganz ehrlich: Wir brauchen keine Verletzten mehr", empfahl Reichert der Mannschaft, die unter anderem auf David Franek, Ilja Kinereisch, Luca-Andreas Thebus und Alexander Stahl verzichten mussten, nun einen Gang zurückzuschalten. So war es auch kein Wunder, dass die Oberpfälzer bei einem Gegentreffer von Jan Trübenekr (43.) wieder bis auf 6:8 herankamen. Jens Dietz, der von Beginn an das ESC-Tor hütete, traf derweil keine Schuld: "Er hat ein gutes Spiel gemacht", freute sich Reichert, der trotz einer Aufholjagd der Gastgeber weiter an den Sieg glaubte und nicht enttäuscht wurde: Trübenekr sorgte in der 48. Min. für das letzte ESC-Tor in dieser Saison sowie den 6:9-Endstand, der am Ende mit 13 Punkten den siebten Tabellenplatz einbrachte.

"Letztlich war es doch egal, ob wir 7:3 oder 9:6 gewinnen. Wir schaukeln das Ding noch runter, dann ist es gut", gab Reichert den "Hawks" mit Erfolg auf den Weg. Mit dem "Dreier" im Gepäck war er zum Abschluss natürlich "sehr zufrieden. Und es hat sich keiner mehr verletzt. Einwandfrei. Passt."

Derweil gab es noch eine dicke Gratulation in Richtung Schweinfurt, nachdem die "Mighty Dogs" kurz zuvor den Bayernligaaufstieg mit einem 3:2-Erfolg beim Tabellenführer EC Pfaffenhofen perfekt gemacht hatten. "Wenn man das letzte entscheidende Spiel gewinnt, dann steigt man auch verdient auf." Neue Bayernligisten sind neben Schweinfurt als Tabellenzweiter zudem die punktgleichen Kissinger "Wölfe", der Spitzenreiter, sowie die "Pinguine" des EHC Königsbrunn.

Dagegen müssen neben dem EV Moosburg auch der ESV Buchloe sowie der EC Pfaffenhofen, vor der Partie noch Tabellenführer, und somit alle drei Bayernligisten, in der kommenden Saison in der Landesliga antreten.

ESC Haßfurt: Tscherepanow, Dietz - Hora, Marco Hildenbrand, Marx - Kurz, Trübenekr, Lang, Babkovic, Sramek, Dietrich, Stach, Breyer, Vollert / SR: Mackert, Graf, Voigt / Zuschauer: 425 (45 aus Haßfurt) / Tore für den ESC Haßfurt: Babkovic (2), Trübenekr (2), Sramek, Hora, Dietrich, Lang, Kurz / Strafzeiten: Amberg 22 plus Disziplinarstrafe gegen Schönberger / Haßfurt 16