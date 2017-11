1 / 3

Gewusel vor und auch im Königsbrunner Tor. In dieser Szene kommt Michal Babkovic (links) zu spät, denn "Pinguine"-Torwart Sebastian Kinader hat die Scheibe unter sich begraben. Doch der Slowake lieferte wie schon beim Derby in Bad Kissingen eine exzellente Vorstellung ab und traf vier Mal in Folge.