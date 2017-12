ESC Haßfurt kassiert erste Auswärtsniederlage

Die Siegesserie des ESC Haßfurt in der Fremde ist gerissen. Hatten die "Hawks" zuvor bei all ihren Auswärtsspielen der Eishockey-Landesliga Gruppe 1 stets als Sieger das Eis verlassen, so mussten sich die Mannen um Coach Martin Reichert beim EHC Königsbrunn deutlich mit 1:8 (0:4, 0:2, 1:2) geschlagen geben.



Dennoch verteidigten die "Hawks" ihre Spitzenposition, da zeitgleich der ärgste Verfolger aus Bad Kissingen (2./35) den Schweinfurter "Mighty Dogs" (3./34) im Icedome mit 1:3 unterlag. Somit beträgt der Vorsprung auf die zweitplatzierten "Wölfe" weiter einen Zähler, während sich Schweinfurt bis auf zwei Punkte herangearbeitet hat. Aufgrund der Witterungsbedingungen benötigten die "Hawks" für ihre Auswärtsfahrt sechs Stunden zur Anreise und hatten im Anschluss lediglich eine fünfminütige Aufwärmphase, sodass das Spiel mit mehr als einer Stunde Verzögerung begann. Von Beginn an bestimmten die Hausherren das Spielgeschehen und schossen im ersten Drittel durch Neuzugang Matthias Forster (11.) sowie "Pinguine"-Kapitän Marc Streicher (13.) durch einen Doppelschlag eine Zwei-Tore-Führung heraus. Diese bauten erneut Forster per Dreierpack (21., 27., 34.) sowie Lukas Fettinger (35.) im zweiten Abschnitt auf 6:0 aus.



Im letzten Drittel legte schließlich zunächst Henning Schütz das 7:0 nach (41.), ehe Michal Babkovic für die "Hawks" den Ehrentreffer des Abends erzielte (52.) und somit eine torlose Niederlage verhinderte. Den Schlusspunkt markierte dann erneut Matthias Forster, der "Hexer" Martin Hildenbrand zum fünften Mal überwand und zum 8:1-Endstand einnetzte (57.).



"Wir hätten ein paar Tore mehr machen können, aber Königsbrunn war schon klar besser", resümierte ESC-Trainer Martin Reichert. "Man hat einfach gemerkt, dass die erste Reihe schon in der DEL gespielt hat", fügte der Trainer noch an und verwies auf das Leistungsniveau der Neuzugänge Matthias Forster, Jeffrey Szwez sowie Spielertrainer Fabio Carciola. "Hinzu kommt noch, dass wir krankheitsbedingt auf Max Hildenbrand verzichten mussten und somit auch in der Verteidigung geschwächt waren".



Lob für Torwart Hildenbrand

Neben dem Defensivspezialisten fehlten zudem, wie bereits am Freitag, erneut Verteidiger Pascal Marx sowie mit Jakub Sramek ein weiterer Leistungsträger. "Unterm Strich war es ein klar verdienter Sieg für die Königsbrunner, das steht außer Frage. Wir hätten noch ein oder zwei Tore mehr schießen können, dürfen uns aber auch bei ,Hexer' Martin Hildenbrand bedanken, der heute sehr gut gehalten hat", lobte der Coach seinen Torwart, der trotz der acht Gegentreffer eine gewohnt überzeugende Leistung bot.



Dennoch nannte Reichert auch Verbesserungsansätze, die seine Mannschaft in den kommenden Spielen beachten müsse. "Wir müssen daran arbeiten, konstanter zu werden", forderte er. Allerdings verwies Reichert auch noch einmal auf die Leistungsstärke der Hausherren, die ihren sowieso bereits qualitativ hochwertigen Kader noch einmal durch vier Top-Transfers verstärkten. "Königsbrunn will unbedingt aufsteigen, das merkt man. Die haben bei uns schon ganz gut gespielt und bekommen dann noch einmal solche Granaten dazu", sagte der Trainer zu den Transfers seit dem Hinspiel in Haßfurt, das die "Hawks" dank einer überzeugenden Leistung im Schlussabschnitt noch mit 8:4 für sich entschieden.



"Das Spiel muss man jetzt einfach abhaken. Nächste Woche kommen die ,Devils' aus Ulm, und gegen die wollen wir wieder unbedingt gewinnen und drei weitere Punkte einfahren", zeigte sich Reichert im Blick nach vorne kämpferisch und gab zudem die Marschroute für das anstehende Heimspiel im Stadion am Großen Anger (Sonntag, 17. Dezember, 18.30 Uhr) vor.