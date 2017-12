ESC Haßfurt bleibt erstmals in dieser Saison ohne Gegentor

Mit dem klaren 8:0-Heimsieg über den VER Selb 1b hat der ESC Haßfurt in der Eishockey-Landesliga seine Pflicht erfüllt und drei weitere Zähler für die Aufstiegsrunde eingefahren. Als "unberechenbaren Gegner" hatte Trainer Martin Reichert den Gegner vor der Partie eingeschätzt und "viel Arbeit" für seine Jungs erwartet. Diese scheinen die warnenden Worte ihres Coachs jedoch verinnerlicht zu haben, zeigten sich von Beginn an hellwach und rangen die Gäste aus Oberfranken am Ende ungefährdet nieder.

ESC Haßfurt - VER Selb 1b 8:0 (5:0, 3:0, 0:0)

"Es ist alles eingetroffen, was wir uns im vornherein erhofft hatten. Wir haben schnell geführt und das erste Drittel mit 5:0 gewonnen", zeigte sich Reichert nach der Partie zufrieden mit seinen "Hawks". Diese gingen bereits in der ersten Spielminute durch David Franek in Führung. Im Anschluss entwickelte sich eine faire, aber weitgehend einseitige Partie, in der die Hausherren ihre Chancen eiskalt ausnutzten. Zunächst erhöhte Michal Babkovic per Einzelaktion auf 2:0 (12.), ehe Michael Breyer nach Vorarbeit von David Franek ins verwaiste "Wölfe"-Gehäuse zum 3:0 einschob (13.).

Sein erstes Tor im Falken-Dress erzielte kurz darauf Verteidiger-Neuzugang Daniel Hora (14.), der wenig später zudem sehenswert das Zuspiel für Babkovics 5:0 lieferte (18.). Im Gegensatz zum Hinspiel bei den Oberfranken, als die "Hawks" den Start verschliefen und nach dem ersten Drittel gar mit 0:1 zurücklagen, präsentierten sich die Hausherren von Beginn an hellwach und gingen verdient mit einer komfortablen Führung in die erste Pause.

Auch nach Wiederanpfiff knüpften die Falken zunächst an ihre Leistungen aus dem ersten Spielabschnitt an und erhöhten durch Georg Lang (21.), Michael Breyer (28.) sowie Michal Babkovic (30.) auf 8:0. In der Folge jedoch verlor die Partie etwas an Fahrt. "Wenn man 8:0 führt, geht man vielleicht nicht mehr in jede Situation voll rein", erklärte Reichert die nachfolgende Spielentwicklung. Beide Mannschaften ließen im Anschluss an Zielstrebigkeit sowie der nötigen Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen, so dass abgesehen von Michal Babkovics Pfostentreffer (33.) keine weiteren Großchancen zustande kamen und die "Hawks" auch nach dem zweiten Drittel mit einer ungefährdeten Führung in die Pause gingen.

"Für mich war es abschließend wichtig, dass ich alle Spieler gesund über die Spielzeit bringe und sich niemand überanstrengt", klärte Reichert nach dem Spiel über die Marschroute für das letzte Drittel auf, in dem keine der beiden Mannschaften mehr einnetzte. Deshalb sollte jeder der verfügbaren Spieler an diesem Abend seine nötige Spielpraxis bekommen, und so durfte auch erstmals Ersatztorwart Jens Dietz in der Schlussphase für den ausgewechselten "Hexer" Martin Hildenbrand das Falken-Tor hüten. Beide hielten gegen die "Wölfe" ihren Kasten sauber und ermöglichten den "Hawks" ihren ersten "Shutout" in der laufenden Saison.



Matchstrafe für Selber Lück

"Zu null ist natürlich immer ein super Ergebnis", freute sich auch der Trainer über die Leistung seiner beiden Torhüter sowie deren Vorderleute. Den unrühmlichen Schlusspunkt unter die Partie setzte schließlich Gästespieler Sebastian Lück, der aufgrund einer obszönen Geste nach einem Check gegen "Hawks"-Angreifer Manuel Kurz und anschließender Streitigkeiten kurz vor dem Abpfiff noch eine Matchstrafe erhielt.

"Ich konnte heute einiges ausprobieren, habe öfter die Reihen umgestellt und geschaut, wie die Jungs zusammenpassen", gab der Falken-Dompteur nach dem Spiel Einblick in seine Planungen. "Aufgrund dessen, dass heute auch einige Leute gefehlt haben, waren die Reihen nicht so, wie ich sie normalerweise aufstellen würde. Aus diesem Grund wollte ich für solche Fälle ein wenig experimentieren, habe beispielsweise Daniel Hora oder andere Verteidiger als Stürmer ausprobiert und in die Reihen eingewechselt, so dass ich mit drei Sturmreihen spielen kann", klärte Reichert weiter auf. Neben dem 8:0-Kantersieg konnten somit auch wichtige Erkenntnisse für die kommenden Partien gesammelt werden. Die drei Punkte gegen Selb bedeuten einen weiteren Schritt in Richtung des großen Ziels Aufstiegsrunde, die mit jedem weiteren Zähler immer in greifbarere Nähe rückt.



ESC Haßfurt: Martin Hildenbrand, Dietz - Hora, Thebus, Stahl, Max Hildenbrand, Marco Hildenbrand, Bates - Kurz, Lang, Babkovic, Franek, Dietrich, Breyer / SR: Gut, Bösl, Laudenbach / Zuschauer: 241 / Tore für Haßfurt: 1:0 (1.) Franek, 2:0 (12.) Babkovic (Kurz), 3:0 (13.) Breyer (Franek, Hora), 4:0 (14.) Hora (Babkovic, Kurz), 5:0 (18.) Babkovic (Hora, Stahl), 6:0 (21.) Lang (Franek, Breyer), 7:0 (28.) Breyer (Franek), 8:0 (30.) Babkovic (Dietrich) / Strafzeiten: Haßfurt 4 / VER Selb 1b 29 plus 10 Matchstrafe gegen Sebastian Lück