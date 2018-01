Es steht Aussage gegen Aussage

Reichert: Thema ist beendet







"So habe ich mich nicht geäußert und so würde ich mich auch nie über einen verletzten Eishockeyspieler äußern." Mit einer Stellungnahme von Trainer Bernhard "Bernie" Englbrecht reagierte der EV Moosburg auf seiner Vereinshomepage ( www.ev-moosburg.de ) auf die Aussage von Haßfurts Trainer Martin Reichert bezüglich der "angeblichen" Negativäußerung des ehemaligen Nationaltorhüters vor einer Woche. Haßfurts Trainer Martin Reichert hatte betont, dass Englbrecht ihm gegenüber geäußert habe, dass es "niemand in der Welt" interessiere, ob die Haßfurter "einen Querschnittsgelähmten haben oder nicht."Englbrecht erläuterte, dass es ihm in dem kurzen Gespräch "ausschließlich" um die alle gleich aussehenden Aufwärmtrikots der "Hawks" und "nie um eine einzelne Person" gegangen wäre. Die Trikots , die alle gleich aussehen und die Nummer 28 sowie den Namen "Krepelka" tragen, hätten ein genaues Beobachten der Haßfurter Mannschaft in der Aufwärmphase unmöglich gemacht. Außerdem würden sie "nicht den Regeln des BEV entsprechen, entgegnete Englbrecht. Deshalb habe der EV Moosburg auch eine Zusatzmeldung verfasst."Wenn der Haßfurter Funktionär behauptet, ich hätte mich negativ über den Spieler Krepelka geäußert, dann macht er eine Falschaussage", heißt es weiter. Und Englbrecht ergänzte: "Ich bin durchaus bereit, mich für einen Fehler, den ich gemacht habe, zu entschuldigen. Aber hier gibt es keine Aussage, für die ich mich entschuldigen müsste." Außerdem sei er erst seit zwei Wochen in Moosburg und habe vom Schicksal des Spielers Petr Krepelka nichts gewusst.Der Name "Krepelka" selbst, sei nicht gefallen, betonte Haßfurts Coach Reichert. Seine zu Protokoll gegebene Aussage von Englbrecht lautete: Es interessiere "niemand in der Welt", ob die Haßfurter "einen Querschnittsgelähmten" haben oder nicht.Und deswegen untermauert Reichert seine Kritik. "Genau so, wie ich es dargestellt habe, mit diesen Worten, verlief das kurze Gespräch. Punkt." Der einzige Fehler seiner Darstellung sei gewesen: Das Gespräch fand schon unmittelbar nach dem Aufwärmen und nicht erst nach Spielende statt. Das Thema, über das vor allem in den sozialen Medien stark diskutiert wird, sei für ihn aber beendet. Es steht nun Aussage gegen Aussage. "Wir konzentrieren uns jetzt auf die beiden Partien in Königsbrunn und gegen Bad Kissingen", betonte Reichert.