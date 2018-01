Erster Heimsieg ist Gold wert

Da ist er, der heiß ersehnte erste Heimsieg der Eberner Bezirksoberliga-Handballer. Mit dem Sieg im Kellerduell gegen die SG Bad Rodach verbesserten sich die "Turner" in der Tabelle auf den neunten Platz.



Bezirksoberliga

TV Ebern - SG Bad Rodach/

Großwalbur 30:23

Nach dem 4:4 übernahmen die Gäste das Kommando und gingen mit 8:4 in Front. Der TV Ebern wirkte in dieser Phase etwas verschlafen, doch nach einer Auszeit kämpften sich die "Turner" zurück. Mit schnellem Spiel kamen sie zu Toren oder zwangen den Gegner zu Fouls, die mit Zwei-Minuten-Strafen geahndet wurden.



Schad ein großer Rückhalt

Gleichzeitig erwies sich die Einwechslung von Paul Schad im Tor des TVE als echter Glücksgriff, denn der A-Jugendliche, der sein erstes Spiel in der Bezirksoberliga machte, war über die restlichen 40 Minuten ein starker Rückhalt. Mit einem gehaltenen Siebenmeter und weiteren Paraden trieb er die Mannschaft an.

Im zweiten Abschnitt waren es zunächst wieder die Badstädter, die eine knappe Führung für sich verbuchen konnten. Nach dem 16:16 schlug das Pendel aber endgültig zugunsten der Wildschweinstädter aus. Mit einem 7:0-Lauf sicherten sich eine 23:16-Führung erspielten. Die 6:0-Abwehr ließ nur noch wenig zu, überstand sogar kurzzeitig eine doppelte Unterzahl unbeschadet - und Torhüter Paul Schad entschärfte weitere Bälle von der Außenposition.

Die Abteilung Attacke wurden im zweiten Abschnitt insbesondere vom bestens aufgelegten Sebastian Görtler angeführt, der die sich bietenden Lücken ein ums andere Mal nutzte und zahlreiche Treffer erzielte. Zudem war es erneut Joseph Weiß, der mit weiteren Gegenstoßtreffern nach Ballgewinnen den TV Ebern auf die Siegerstraße brachte. Rodach verkürzte zwar nochmals auf vier Tore, doch spätestens nach dem 26:20 war der Bann gebrochen. Aufgrund der mannschaftlichen Geschlossenheit geht der Sieg voll in Ordnung. Somit gehen die Eberner bestens gelaunt in die vierwöchige Spielpause, bevor es am 24. Februar Zuhause gegen den Landesligaabsteiger Rödental weitergeht. di

Für Ebern spielten: Schad, Weis - Weiß (13/4), Görtler (6), Dürrbeck (5), J. Geuß (3), Aumüller (1), Hippeli (1), Kammer (1), Feldmann, Hohmann, Müller; Schad, Weis



Bezirksklasse

TV Ebern II -

Bad Rodach/Großw. II 30:33

Erneut ging die zweite Mannschaft aus Ebern mit einem dezimierten Kader ins Spiel. Torhüter Josef Weiß fehlte, dafür stand Linksaußen Winfried Geuß zwischen den Pfosten. Die fehlende Erfahrung machte der junge Spieler mit Ehrgeiz wett. Während sein kleiner Bruder das Tor sauber hielt, erzielte Lukas

Geuß durch sein flinkes und sicheres Offensivverhalten neun Tore. Der Jüngste auf dem Feld, Leo Ruppert (6 Treffer) half, den Gegner stetig unter Druck zu setzen. Bis zur 20. Minute verlief das Spiel ausgeglichen, dann schafften es die Gäste, einen Vier-Punkte-Vorsprung zu erreichen. Durch eisernen Siegeswillen erkämpften sich die Hausherren bis zur Pause ein 16:16. Bis zur 50. Minute sahen die Zuschauer ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dann zogen die Gäste davon und verteidigten den Drei-Tore-Vorsprung bis zum Schluss.

TV Ebern: W. Geuß - L. Geuß (9), Ruppert (6), Jünger (5), Steffan (3), Hohmann (3), Wientzek (3), Kuzcera (1), Plott



Bezirksliga, männliche A-Jugend

TV Ebern -

TV Königsberg 24:35

Hochmotiviert starteten die Eberner Jungs ins Unterfranken-Derby. Jedoch machte sich schnell Ernüchterung breit (0:4). Während die Gastgeber auch freie Würfe nicht trafen, präsentierten sich die Königsberger im Abschluss eiskalt. Bis zur Pause zog der TVK auf 13:7 davon und baute nach dem Seitenwechsel die Führung auf 21:12 aus. Die Wildschweinstädter bewiesen aber Moral und verkürzten noch einmal auf 19:24. Näher kamen die Gastgeber aber nicht mehr heran. Die beiden Halb-Spieler Kupfer und Thomas mit 17 (!) bzw. neun Toren waren von der Heimabwehr zu keinem Zeitpunkt in den Griff zu kriegen. di

TV Ebern: L. Batzner, Schad - Ruppert (5/3), Weis (5), Bätz (3/2), Lutter (2), Bögendörfer (2), E. Geuß (2), Nembach (2), Zillig (1/1), T. Batzner (1), Groh (1), Menzel, R. Jünger