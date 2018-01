Eltmanner verlieren eine ganz enge Kiste

Nach dem 1:3 gestern Nachmittag bei der TG Rüsselsheim II finden sich die Volleyballer des VC Eltmann auf dem vierten Rang der 2. Liga Süd wieder - noch hinter ihrem heimstarken Gastgeber. Spitzenreiter ist der TSV Grafing, der den SSSC Karlsruhe (10.) mit 3:0 bezwang.

Dass das Match in Rüsselsheim einen vorentscheidenden Charakter haben würde, wussten die Oshino-Akteure schon vor dem Spiel. Im ersten Satz landete Rüsselsheim den ersten Punkt, Eltmann glich aus, doch die Hessen machten das 4:1, bevor Engel den zweiten Punkt sicherte. Nach dem 5:2 gab es wieder drei Eltmanner Punkte in Folge zum 5:5, und gar die 6:5-Führung. Nach dem 6:6 blieb es weiter knapp, die Oshinos erkämpften sich bis zur ersten technischen Auszeit eine 8:7-Führung. Nach einem schönen Ballwechsel gab es das 8:10, doch Rüsselsheim glich zum 11:11 aus.

Nach der 12:11-Führung der Unterfranken glich Schumann zum 12:12 aus, wenig später hieß es 13:13. Zur zweiten technischen Auszeit führte Rüsselsheim mit 16:15, zwei Minuten später mit 18:15 und 19:16. Beim Drei-Punkte-Vorsprung der Gastgeber blieb es bis zum 20:17. Bis zum 24:20 baute die TG Rüsselsheim II ihren Vorsprung aus, doch die Eltmanner Nerven hielten stand. Die Gäste entschärften vier Satzbälle und kamen mit 26:24 zum nicht mehr erwarteten Satzerfolg, vor allem dank eines hochmotivierten Johnny Engel und eines Super-Blocks von Mircea Peta.

Im zweiten Satz führte Rüsselsheim mit 4:2 und nach einem Top-Ballwechsel mit 5:2. Nach dem 8:6 zur Auszeit erhöhte Rüsselsheim auf 9:6, doch Eltmann kam auf 9:8 heran. Dann gelang den Gastgebern wieder das 11:8, doch Eltmann verkürzte dank Peta wieder auf 11:9. Es folgten harte Schläge, Jungman erhöhte für die TG auf 13:10. Doch die Schützlinge von Trainer Milan Maric kamen wieder auf 13:12 heran. Erneut Schumann besorgte kurz darauf die 15:12-Führung für die Rüsselsheimer. Diese wuchs bis auf 17:13 an, dann gelang den Oshinos der 14. Punkt. Hansi Nürnberger kam für Nowak und Eltmann machte aus dem 18:15 ein 18:17. Nach dem 19:17 sicherte Richter den 18. Eltmanner Punkt, doch Schumann konterte zum 20:18. Doch der Meister blieb dran, und nach einem Schumann-Schmetterschlag ins Aus stand es 20:20. Doch diesmal behielt das Rüsselsheimer Team die Nerven und gewann den Satz mit 25:21.

Der dritte Durchgang nach der Pause begann wieder knapp. Auf das 3:3 folgten das 4:4 und das 5:5. Der Eltmanner Block war nun gut drauf, so dass die Oshinos mit 8:5 in Führung gingen. Rüsselheim verkürzte durch einen Schumann-Schmetterball auf 6:8, doch postwendend kam das 6:9, das 7:9 und das 7:10. Ein "Dankeschönball" von Peta erhöhte den Eltmanner Vorsprung auf 7:11, Johnny Engel sorgte für das 7:12. Eltmann blieb in Vorhand, Routinier Nowak sorgte für das 15:18, doch Rüsselsheim kam wieder durch Schumann und eine Netzberührung eines Eltmanners zum 18:18-Ausgleich und ging durch Schumann mit 19:18 in Führung. Nach dem 19:19 ging ein Peta-Hammeraufschlag knapp ins Aus, doch der Ausgleich gelang erneut, eng ging es weiter bis zum 22:22. Erneut war es Engel, der für die 23:22-Führung sorgte, bevor Schumann das 23:23 gelang. Dann hatte Rüsselsheim Satzball, doch der wurde abgewehrt, aber auch Eltmann konnte den Block des Ferradas-Teams nicht überwinden. Das hieß "Nachspielzeit", doch der Satz blieb mit 27:25 in Rüsselsheim, nachdem Strobel am Block gescheitert war.

Motiviert vom zweiten Satzgewinn legte Rüsselsheim im vierten Satz richtig los, führte mit 7:3 und 8:4. Nach dem 9:5 gab es einen Top-Ballwechsel, der zum 9:6 führte, doch wenig später hieß es wieder 10:6. Die Eltmanner kamen nicht entscheidend heran, die Rüsselsheimer schraubten ihren Vorsprung auf 22:15 hoch. Nach dem 23:17 hatte der VC Eltmann zwei weitere unglückliche Aktionen.

Die TG Rüsselsheim II wahrte zu Hause ihre weiße Weste. Die Eltmanner Oshino Volleys fuhren ohne Punkte nach Hause, da es ihnen nicht gelungen war, im dritten Satz aus einem FünfPunkte-Vorsprung von 16:11 den Satzerfolg folgen zu lassen, denn diesen Durchgang holten sich die heimstarken Rüsselsheimer noch mit 27:25. Und sie haben mit Phillip Schumann einen Angreifer, der sich einmal mehr die "MVP"-Goldmedaille sicherte und maßgeblich mit dafür sorgte, dass die Heimstärke der TG unangetastet blieb.

Am kommenden Samstag steht die nächste Herkules-Aufgabe an. Da kommt der Vizemeister Schwaig in den Eltmanner "Hangar". Vor Sebastian Richter und seinen Oshinos liegt eine Woche der Einkehr und des Trainings, um mit Siegeswillen die eigene weiße Heimweste zu verteidigen. Eltmanns Manager Rolf Werner hatte auf einen Erfolg gehofft, aber der dritte Satz war der Knackpunkt. Die Eltmanner kämpften diesmal unglücklich, zumal auch noch der zuletzt stark spielende Jannis Späth wegen Krankheit fehlte.

VC Eltmann: Engel, Peta, Richter, Kolbe, Krüger, Kellermann, Kessel, Novak, Schmitt, Nürnberger, Werner, Biebrack rom