Eltmann zähmt die "Affenbande"

Dass es im letzten Heimspiel des Jahres 2017 schwer werden würde, hatten sowohl Trainer Milan Maric wie auch Timon Schippmann, der MVP des letzten Heimspieltages vorausgesagt. Er sprach von der die Saison entscheidenden Fünferserie, die nun beginne. Und Spiel Nr. 1 am 2. Advent begann in Eltmann auch mit einer starken "Affenbande", so nennen sich die Freiburger selbst, aus dem Breisgau, denn die Gensitz, Dufur, Meuter und Co. begannen gleich mit Frontalangriff, führten zur ersten technischen Auszeit mit 8:7 und wenig später mit 11:9.

Schippmann war es, der dann zur Aufholjagd blies, und Kapitän Richter erschmetterte mit dem 15:14 die Oshino-Führung. Als Schippmann das 20:17 markierte, schien es für Eltmann im ersten Satz gelaufen, doch dann platzierte Max Meuter in seiner unnachahmlichen Art, die viele noch von seiner Zeit in Coburg kennen, einen Ball für den FT 1844 neben dem Block zum 24:23, und es wurde noch mal hochspannend. Auch die 26:25-Führung der Eltmanner glich Meuter erneut aus, einige der 300 Fans bekamen schon Nervenflattern, doch Schippmann hatte dann die Kaltschnäuzigkeit, mit dem 28:26 den Satz in trockene Tücher zu bringen.

Auch der zweite Satz war von Nervosität der Eltmanner geprägt, und als Dufur-Ferance (Nr. 3) brachial das 10:6 markierte, schwante nicht nur den Red-Baron-Trommlern, dass es erneut ein Zittersatz für Eltmann werden würde. Bis auf 18:13 zog die "Affenbande" davon. Doch die Oshinos sind keine heurigen Hasen und kämpften sich wieder heran, ein Peta-Ass brachte den 19:19-Ausgleich, eine gute Blockaktion sogar die 21:20-Führung für die Hausherren. Doch dann folgte ein genialer Rückwärtslupfer von Zimmermann zum 21:21, und das Glück neigte sein Haupt wieder in Richtung der Freiburger, die diesen Satz mit 25:22 für sich entschieden.



Hansi Nürnberger spektakulär

Doch die Eltmanner Akteure um Spielgestalter Merten Krüger gingen in sich, und nach dem mit Beifall bedachten Pausenauftritt der beiden Cheerleader-Formationen der Red Barons waren sie im dritten Satz richtig auf Betriebstemperatur. Der Vorjahresmeister gab nun eine Lehrvorführung seines Könnens, führte schnell mit 5:1, und zur zweiten technischen Auszeit schon mit 16:8. Richter glänzte mit Hinterfeldangriffen, Schippmann mit unbändigem Willen und Mircea Peta mit Assen und Hammerhieben. Als die Freiburger nach dem 21:10 mehrere Punkte in Folge markierten und mit einem Ass auf 14:21 verkürzten, brachte Milan Maric Hansi Nürnberger. Seinen Einsatz im dritten Satz kann man folgendermaßen beschreiben: "Hansi kam nur kurz, dafür aber richtig und eindrucksvoll". Und er beendete diesen Spielabschnitt mit dem zweiten Satzball zum 25:16 spektakulär.

Im vierten Satz legte Eltmann erneut vor. Nach einem Kunstlupfer von Krüger gelang auch Kellermann ein sehenswertes Ass, als der Ball an der Netzkante hängenblieb, auf dieser entlangrollte und dann zum 4:2 in das gegnerische Feld tropfte. Doch so absetzen wie im dritten Satz konnten sich die Eltmanner nicht. Die Freiburger von Trainer Schönhagen, der sehr engagiert am Feld entlanglief, gaben nicht auf, gingen selbst mit 17:16 in Front. Doch dann verhinderte die Antenne zweimal, dass die "Affenbande" ihren Vorsprung ausbauen konnte, und nach dem 20:19 durch Richter und einer guten Blockaktion zogen die Oshinos auf 22:19 davon.

Zwar gelang Freiburg durch Meuter noch ein Punkt, doch mit einem Finale furioso sorgten Peta, der Oshino-Block und Schippmann für den 3:1-Erfolg.

Das Match gegen Freiburg war ein gutes und spannendes Spiel, doch das zweite Match der Fünferserie nächste Woche am Samstag in Grafing dürfte noch einen Tick schwieriger für die Eltmanner werden. romü

VC Eltmann: Richter, Novak, Engel, Peta, Kellermann, Späth, Werner, Schippmann, Bibrack, Knauer, Kolbe, Schmitt, Krüger, Nürnberger