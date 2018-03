Ein Volleytor in Stettfeld aus über 50 Metern Entfernung

Vor einer tollen Zuschauerkulisse fand das Top-Spiel der A-Klasse Schweinfurt 5 statt. Die Fußballer des SC Stettfeld bereiteten ihren Fans ein vorgezogenes Ostergeschenk. Mit dem 2:0-Sieg über den bisherigen Spitzenreiter FC Zeil lösten sie ihren Gegner an der Spitze ab und können nun in den zwei Auswärtsspielen am Osterwochenende beim Tabellenletzten SC Koppenwind und dem SC Lußberg-Rudendorf ihre Spitzenstellung ausbauen.

Schon vor dem Derby war SC-Spielleiter Herbert Hümmer sehr zuversichtlich: "Wir haben eine gute Mannschaft, die Trainingsbeteiligung lässt nichts zu wünschen übrig, und auch wir vom Vorstand sind mit der Arbeit von Spielertrainer Marco Wagner sehr zufrieden. Ihm gefällt es, dass es bei uns sehr familiär zugeht. So macht jetzt auch noch sein Vater gemeinsam mit mir im Coaching von außen mit."

Auch Spielertrainer Wagner war voll des Lobes über seine Mannschaft: "Die Vorbereitung lief sehr gut, die gute Moral ist auf alle Spieler übergesprungen, so dass wir das Ziel für einen Spitzenplatz weiter vor Augen haben. Für das heutige Spitzenspiel hoffe ich natürlich auf drei Punkte gegen unseren Mitfavoriten." Als einen "Wermutstropfen" bezeichnete er dabei die schwere Verletzung von Höfler, der sich den Mittelfußknochen gebrochen hat.

Der Auftakt hätte für die Stettfelder gar nicht besser verlaufen können und noch dazu mit einem spektakulären Tor. Nach einem Abstoß vom Zeiler Tor nahm der Stettfelder Stopper Andreas Bruchmann den Ball im Anstoßkreis direkt auf und versenkte ihn postwendend mit einem Volleyschuss aus über 50 Metern ins Zeiler Tor (3. Min.). FC-Keeper Oliver Schmitt stand ein paar Meter vor seinem Tor, eilte noch zurück, konnte den Treffer aber nicht mehr verhindern. In der 13. Min. hätte die heimische Mannschaft erneut erfolgreich sein können, als Dominik Lang allein vor dem Gästekeeper auftauchte, dieser aber mit einer tollen Parade sein Tor sauber hielt - genauso wie in der 36. und 41. Min. bei einem Freistoß von Christoph Hümmer.

Die Zuschauer sahen ein sehr abwechslungsreiches und faires Spiel, bei dem auch der FC Zeil zu Chancen kam. Im Mittelpunkt standen aber die beiden Torhüter, die teilweise die Stürmer zur Verzweiflung brachten. Das galt sowohl für den Stettfelder Keeper Tobias Deuber als auch für den Zeiler Oliver Schmitt; als dieser einmal geschlagen war, kratzte Bastian Rößner in der 57. Min. einen Schuss von Sebastian Beck von der Linie. Entscheidend war an diesem Tag, dass die Zeiler im Waldstadion von Stettfeld mit dem Boden nicht zurechtkamen und nicht zu ihrem Spiel fanden.

Schließlich verwandelte in der 59. Min. Christopher Hümmer einen Freistoß aus 18 Metern direkt zum 2:0.

Etwas Aufregung gab es noch in der 71. Min., als Tobias Fröhling bei einem "Zusammenstoß" mit dem Zeiler Keeper Gelb-Rot sah und der Gästetorwart nur die Gelbe Karte erhielt. Bei einem letzten Aufbäumen scheiterten die Zeiler mit Bastian Rößner noch einmal am heimischen Keeper, und wenig später schoss Julian Wolfschmitt knapp übers Tor.

SC-Spielleiter Hümmer sah man die Erleichterung danach an, er konnte den Erfolg seiner Mannschaft kaum fassen: "Ich bin sehr zufrieden und war total aufgeregt, so dass ich nicht einmal für meine Enkel ein bisschen Zeit fand. Der Mannschaft und dem Trainer kann ich nur ein besonderes Lob aussprechen. Aber auch die Zeiler sind eine Top-Mannschaft. Wir müssen trotzdem auf dem Boden bleiben, und unsere Mannschaft sollte den Ball flach halten, denn die Saison ist noch lange."