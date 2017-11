Eberner Turnerinnen überzeugen im Gau

Die Turnerinnen des TV Ebern zeigten bei der Rückrunde des Mannschaftswettkampfs des Turngau Schweinfurt gute Leistungen. Obwohl die langjährige Trainerin Ursula Werner wegen ihres Umzugs die Mannschaften nicht weiter betreuen kann, ließen Erfolgsmeldungen der TVE-Turnerinnen nicht auf sich warten.

Besonders erfolgreich war die Mannschaft in der Altersklasse 1999 und älter, denn sie erreichten, wie bereits in der Hinrunde, den ersten Platz. Neben Maike und Jana Werner komplettierten mit Melanie Pörtner und Sarah Krines zwei äußerst begabte Turnerinnen aus Sand die Mannschaft. Auch das Ergebnis des Teams der Jahrgänge 2001 bis 2003 als Fünfte gegen starke Konkurrenz kann sich sehen lassen. Neben Emma Waiblinger, die Platz 5 in der Einzelwertung erreichte, turnten Sina Müller, Inka Amend, Lara Berwind, Christina Lurz und Anja Geuß. Letztere absolvierte verletzungsbedingt nicht alle Übungen, trotzdem hielt die Mannschaft ihre sehr gute Platzierung der Hinrunde.

Auch Jule Derra, Emilie Mölter, Angelina Heymann, Laura Köhler, Johanna Weiß, Pamina Schon, Emma Komossa, Lena Wachter im Jahrgang 2004/05 verteidigten den fünften Platz aus der Vorrunde. Ruth Baiersdorfer, Julia Seifert, Mia Hahnlein und Eileen Derra (2006/07) hatten wegen der krankheitsbedingten Ausfälle von Pia Kühnel und Sophie Mayer etwas Pech. Trotzdem schafften sie es auf den respektablen fünften Platz bei ebenfalls starker Konkurrenz. Dafür sorgte vor allem Ruth Baiersdorfer mit einem zweiten Platz in der Einzelwertung.

Auch ihre Schwester Helena Baiersdorfer belegt den zweiten Platz in der Einzelwertung. Somit schaffte es die Mannschaft im Jahrgang 2008/2009 (Katharina Weiß, Eva Mölter, Alina Schwab, Luisa Kammer und Lavinia von Rothenhan) auf den dritten Platz in der Mannschaftswertung gegen neun Konkurrenten. "Eine super Mannschaftsleistung", sagte Trainerin Sandra Heymann. Elin Hahnlein, Jenny Schmitt und Anna-Lena Vollert (2010) traten aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls von Maja Waiblinger nur zu dritt an. Trotzdem schafften es die jungen Turnerinnen auf den vorletzten Platz, obwohl alle anderen Mannschaften zu fünft starteten.

Somit schlossen die Turnerinnen des TV Ebern eine erfolgreiche Saison ab und sind auf die Wettkämpfe im nächsten Jahr gut vorbereitet.