Eberner Schwimmer holen 34 Medaillen

Nicht einmal eine Handvoll Schwimmerinnen und Schwimmer sind aus den Glanzzeiten übrig geblieben. Umso erstaunlicher war der Auftritt der äußerst jungen Garde der Jahrgänge 2002 und jünger, die den Generationswechsel eingeläutet haben.



Die acht Nachwuchskräfte errangen bei 38 Starts 34 Medaillen. Dabei ragte der elfjährige Markus Jakob heraus, der in einem allerdings zahlenmäßig kleinen Jahrgang bei seinen fünf Starts jeweils ganz oben auf dem Treppchen stand, was bis dahin noch keinem Eberner Athleten gelungen war. 17 Mal Gold, zwölf Mal Silber und fünf Mal Bronze war die Eberner Ausbeute. Die Kreise Main-Rhön und Würzburg meldeten 169 Aktive und 689 Einzelstarts sowie 31 Staffeln. Ein fünfter Platz von Carolin Jakob (2004) war die "schlechteste" Eberner Platzierung überhaupt, dafür hielt sie sich mit drei Medaillen (eine Silber, zwei Bronze) über 100 Meter Lagen, Brust und Freistil schadlos.



Siege in Serie

Judith Baer (2001) holte vier Siege über 100 Meter und 200 Meter Lagen, 50 Meter Freistil und 50 Meter Brust. In Topform stellte sich auch Lara Amend (2000) mit dreimal Gold, zweimal Silber und reihenweise Bestzeiten vor. Der Jüngste im Eberner Team, Zsolt Jenei (2008) siegte zweimal und errang dazu noch je eine Silber- sowie Bronzemedaille.



Inka Amend (2003) überraschte über 100 Meter Schmetterling, wo sie sich um 19 Sekunden verbesserte und damit Zweite wurde. Sie sicherte sich zwei weitere Silber- und zwei Bronzemedaillen. Johanna Heinrich (2002) verbuchte zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze.

Jan Senff (2004) gefiel mit vier Silbermedaillen über 50 Meter Schmetterling und Freistil sowie 100 Meter Freistil und Lagen.