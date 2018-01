Die Zeiler fertigen den Verfolger mit 7:1 ab

Wäre das Derby der beiden unterfränkischen Teams in der Kegler-Bayernliga nicht schon Anreiz genug gewesen, so traf mit dem SKK Gut Holz Zeil und Bavaria Karlstadt auch noch der Tabellenerste auf den -zweiten. Nur ein Punkt trennte beide Teams vor der Partie. Dementsprechend prächtig gefüllt war die Zeiler Bahn während dieses Duells. Knapp 100 Zuschauer wollten sich das Spitzenspiel nicht entgehen lassen, was definitiv nicht bayernliga-, sondern bundeswürdig war.

Ein Duell der Routiniers erlebten die vielen Zuschauer zu Beginn der Partie. Holger Jahn traf auf Karlstadts derzeit Besten, Michael Burkard. Mit 157 und 141 Kegeln ging Burkard schnell mit 2:0 in Führung, ließ mit 134 einen kleinen Hänger folgen und setzte 162 Holz als Schlusspunkt. Damit besiegte der Karlstadter das Zeiler Urgestein Jahn mit 3:1 Sätzen und starken 594:566 Kegeln.

Demnach war Zeils Jüngster, Marco Endres, unter Zugzwang geraten. Nach drei Sätzen führte er mit 2,5:0,5 Sätzen und konnte die Spannung merklich nicht mehr aufrechterhalten. Magere 115 Holz brachten ihn auf 537 Kegel gesamt, womit er gegen Andre Endrich (544 Kegel), trotz des schlechteren Gesamtergebnisses mit 2,5:1,5 Sätzen den Mannschaftspunkt auf die Zeiler Habenseite lotste. 1:1 und ein Rückstand von 35 Kegeln - so die Ausgangslage für das Zeiler Duo Bastian Hopp und Patrick Löhr.

Fest nahm man sich vor, gegen Ingo Rosemann und Wolfgang Götz den Rückstand zu verkürzen und das Zeiler Team wieder ins Spiel zu bringen. Doch nach 144 und 125 Kegeln der Hausherren und 143 und 155 Kegeln der beiden Gäste in Satz 1 wuchs der Rückstand auf über 60 Kegel an, und das Spiel drohte den Zeilern zu entgleiten. Was nun folgte, war Ausdruck des unbedingten Siegeswillens des SKK Gut Holz Zeil. Hopp schraubte sich mit Durchgängen von 144, 148, 146 und 135 auf 573 Kegel, womit er seinem Gegenüber Rosemann (558 Kegel) den wohl eingeplanten Mannschaftspunkt abknüpfte.

Angetrieben von den vielen Zeiler Fans kam Patrick Löhr nach seinem katastrophalen Start von 125 Kegeln (Götz 154) auf viel umjubelte Durchgänge 2 bis 4 mit 155, 164 und 157 Kegeln. Am Ende knackte er einmal mehr mit 601 Holz die 600er-Grenze. Sein Gegenüber Götz konnte trotz starker 593 Kegel dagegen nichts ausrichten und musste Punkt Nr. 3 nach Zeil ziehen lassen.

An Kapitän Olaf Pfaller und Marcus Werner lag es nun, die gute Ausgangslage zu veredeln. Matthias Schramm und allen voran Altmeister Kurt Burkard wollten dies mit aller Macht vereiteln. Burkard lag rasch mit 2:0 in Führung, ließ sich in der Folge vom gefeierten Auftritt auf der Gegenseite und vor allem von den kleinen Nadelstichen in Form von Neunern im Abräumen von Marcus Werner aber demoralisieren und unterlag nach 2:2 Sätzen mit 532:550 Kegeln. Eine wahre Demonstration seiner Stärke präsentierte Pfaller dem heimischen Publikum. Nach 152 und 157 Kegeln in den Sätzen 1 und 2 war der Punktgewinn fast sicher. Sein Gegenüber Schramm musste mit 122 und 118 ordentlich Lehrgeld zahlen.

Beflügelt vom von den Gegnern so gefürchteten Zeiler Hexenkessel zauberte Pfaller mit 176 einen neuen Bahnrekord auf Bahn 4. Am Ende brillierte Pfaller mit 637 Kegeln und erteilte seinem Gegner Schramm (508) eine Lehrstunde.

Damit sprach auch das Gesamtergebnis von 3464:3329 am Ende eine klare Sprache und der SKK Gut Holz Zeil konnte das Spitzenspiel mit 7:1 für sich entscheiden. Damit festigten die Zeiler ihre Tabellenführung. Sie ließen den Vorsprung auf Karlstadt auf drei Punkte anwachsen. gö