Die Jüngsten zeigen beim TV Ebern ihr Können

Auch am dritten Spieltag des Winter-Cups des TV Ebern wurde schöner Angriffsfußball geboten. Erneut mischte der Nachwuchs des Gastgebers ganz vorne mit. Die F-Junioren gewannen, die E-Junioren wurden Zweiter. Turnierleiter Tomas Blasquez und sein Helferstab brachten in drei Tagen fünf Juniorenturniere in der Dreifachhalle über die Bühne. di



Ergebnisüberblick

E-JUNIOREN

Vorrunde, Gruppe A: TV Ebern I - TSV Burghaslach 2:1, FC Röbersdorf - TSV 08 Kulmbach 0:0, TV Ebern - FC Röbersdorf 3:0, TSV Burghaslach - TSV Kulmbach 0:3, TSV Kulmbach - TV Ebern 0:0, TSV Burghaslach - FC Röbersdorf 2:0. - Stand: 1. TV Ebern 5:1 Tore/7 Punkte, 2. TSV Kulmbach 3:0/5, 3. TSV Burghaslach 3:5/3, 4. FC Röbersdorf 0:5/1; Gruppe B: SV Heubach - TSG Niederfüllbach 0:0, SpVgg Ahorn - TSV Unterlauter 5:1, SV Heubach - SpVgg Ahorn 0:1, TSG Niederfüllbach - TSV Unterlauter 1:2, TSV Unterlauter - SV Heubach 4:0, TSG Niederfüllbach - SpVgg Ahorn 2:1. - Stand: 1. SpVgg Ahorn 7:3/6, 2. TSV Unterlauter 7:6/6,3. TSG Niederfüllbach 3:3/4, 4. SV Heubach 0:5/1.

Halbfinale: TV Ebern - TSV Unterlauter 2:1, SpVgg Ahorn - TSV Kulmbach 2:0

Spiel um Platz 7: FC Röbersdorf - SV Heubach 0:2

Spiel um Platz 5: TSV Burghaslach - TSG Niederfüllbach 2:1

Spiel um Platz 3: TSV Unterlauter - TSV Kulmbach 1:1

Finale: TV Ebern - SpVgg Ahorn 2:3 nach Neunmeterschießen



F-JUNIOREN

Vorrunde, Gruppe A: TV Ebern - SC Stöppach/Haarth 3:0, TSG 05 Bamberg - FC Oberhaid 1:2, TV Ebern - TSG 05 Bamberg 2:1, Stöppach/Haarth - FC Oberhaid 0:4, FC Oberhaid - TV Ebern 2:2, Stöppach/Haarth - TSG 05 Bamberg 0:3. - Stand: 1. FC Oberhaid 8:3 Tore/7 Punkte, 2. TV Ebern 7:3/7, 3. TSG 05 Bamberg 5:4/3, 4. SC Stöppach/Haarth 0:10/0; Gruppe B: SV Heubach - FC Lichtenfels 1:1, DJK Don Bosco Bamberg - FC Baunach 0:2, SV Heubach - DJK Bamberg 0:1, FC Lichtenfels - FC Baunach 2:0, FC Baunach - SV Heubach 2:0, FC Lichtenfels - DJK Bamberg 1:1. - Stand: 1. FC Baunach 4:2/6, 2. FC Lichtenfels 4:2/5, 3. DJK Bamberg 2:3/4, 4. SV Heubach 1:4/1

Halbfinale: FC Oberhaid - FC Lichtenfels 0:3, FC Baunach - TV Ebern 0:2

Spiel um Platz 7: SC Stöppach/Haarth - SV Heubach 1:0

Spiel um Platz 5: TSG 05 Bamberg - DJK Don Bosco Bamberg 3:0

Spiel um Platz 3: FC Oberhaid - FC Baunach 7:0

Finale: TV Ebern - FC Lichtenfels 3:0