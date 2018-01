Der "Vize" aus Schwaig ist zu Gast in Eltmann

Gipfeltreffen am Samstag (19.30 Uhr) in der Georg-Schäfer-Halle: Die Oshino Volleys des VC Eltmann empfangen als Meister der 2. Volleyball-Liga Süd den Tabellenzweiten SV Schwaig. Beide Spitzenteams der Liga haben etwas zu verkraften - 1:3-Niederlagen gegen die TG Rüsselsheim II. Beste Stimmung im sicher voll besetzten Eltmanner "Hangar" ist zu erwarten.

Die Konstellation vor dem Schlager ist in dieser Saison etwas anders, denn in der 2. Liga Süd herrscht ob der vielen Titelanwärter Hochspannung. Gut möglich, dass die Rekordzuschauerzahl vom Unterfrankenderby gegen Hammelburg getoppt werden kann. Die Fans des SV Schwaig fiebern im Titelkampf mit, dürften zu diesem Frankenduell in großer Zahl kommen.

Die Eltmanner Oshinos dürften personell wieder komplett sein, auch Janis Späth hat das Training wieder aufgenommen. Man darf gespannt sein, wie Sebastian Richter und seine Mannen die Trainingswoche zum mentalen Aufbau genutzt haben nach der 1:3-Pleite in Rüsselsheim. Angekündigt hatte es der Kapitän ja kurz nach dem misslungenen Auftritt im Hessischen. VCE-Trainer Milan Maric feilt an taktischen Finessen für das Schwaig-Spiel, hofft, sein Gegenüber Josef Janosik, der ja die Eltmanner Halle in- und auswendig kennt, mit gewissen Finten überraschen zu können.

Und vermutlich wird es eine Partie, das die Fans vom "Red Barons"-Fanclub zu Höchstleistungen in Sachen Trommeln treibt. Und die beiden Cheerleader-Gruppen der Eltmanner erwartet die Aufgabe, die Spannung in der Halle kurzzeitig durch ihre Darbietungen etwas aufzulockern.



Tiebreak ist gut möglich

Es ist ein Match auf Augenhöhe zu erwarten, genauso wie eine Entscheidung im Tiebreak. Sollten die Gäste aus Mittelfranken die besseren Nerven haben, werden sie ihre Spitzenposition verteidigen wollen, doch es gibt ja noch eine weitere Unbekannte in dieser Rechnung, und die heißt TSV Grafing, der derzeitige Spitzenreiter. Die Oberbayern aus der "Bärenhöhle" werden in Leipzig nichts anbrennen lassen. Ihre Prüfsteine liegen im Februar, wenn es gegen die wiedererstarkten Fellbacher um Thiago Welter geht, und sie in den "Burda-Dschungel" nach Freiburg müssen.

Rolf Werner, der Eltmanner Manager, bleibt gelassen, zumindest nach außen. Die Mannschaft selbst ist optimistisch, ebenso wie Vorstand Peter Knieling, aber am Versorgungsstützpunkt in der Halle dürfte es ein erhöhtes Aufkommen geben. Der Eltmanner Trainer Milan Maric hüllt sich vor dem Schlager in Schweigen.



Rekordkulisse zu erwarten

Vor knapp 500 Zuschauern gelang den Eltmanner vor zwei Wochen der 3:0-Sieg über Mainz. Das Interesse scheint zuzunehmen, die Eltmanner hoffen auf einen Rekordbesuch. Die Fans wissen, dass gerade im Januar und Februar die Pflöcke für eine erfolgreiche Titelverteidigung gesetzt werden müssen.

VC Eltmann: Engel, Krüger, Nürnberger, Kellermann, Späth, Strobel, Peta, Werner, Kessel, Kolbe, Schmitt, Bibrack, Knauer