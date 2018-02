Der VC Eltmann gewinnt in Karlsruhe klar

Der VC Eltmann hat den Kampf um die Titelverteidigung in der 2. Volleyball-Liga Süd noch nicht aufgegeben. Das zeigte er am Samstag beim SSC Karlsruhe. Bei den Badenern, die in den Wochen zuvor einige beachtenswerte Siege eingefahren hatten, setzten sich die Oshino Volleys mit 3:0 (25:19, 25:18, 25:14) glatt durch.



Dass es kein Spaziergang werden würde, die Fahrt nach Karlsruhe zum Aufsteiger, war den Eltmannern klar, denn Karlsruhe schwamm seit Ende Januar auf einer Erfolgswelle, hatte Rüsselsheim bezwungen und dann sogar Vizemeister Schwaig in Schwaig. 300 begeisterte Fans wollten nun die Fortsetzung der Siegesserie bejubeln. Auch das Team von Trainer Roncini strahlte Selbstbewusstsein aus, doch der VC Eltmann zeigte eine Top-Mannschaftsleistung, auch wenn neben dem verletzten Strobel auch Werner und Knauer fehlten.



Der Gast ließ sich diesmal auch von den scharfen Aufschlägen von Sandmeier, Wintergerst und Co. nicht überrumpeln. Kapitän Sebastian Richter und seine Mannen zeigten eines der stärksten Spiele der gesamten Serie und triumphierten am Ende klar. Doch auch dies tat der Stimmung in der Halle mit lautstarken Sprechchören keinen Abbruch, die Atmosphäre war auch aus Sicht der Gastmannschaft anerkennenswert.



Eltmann gibt den Takt vor

Die Eltmanner begannen furios. Zwar gelang Karlsruhe der erste Punkt, doch dann war der VCE dran. Über 8:2, 10:3 14:7 und 17:9 erkämpfte er sich einen stabilen Vorsprung. Dann erneut ein Ass von Wintergerst, doch Eltmann konterte über die Mitte durch den starken Kellermann zum 12:19. Beim 17:23 schlug Jäger den Block an, doch dann ging ein SSC-Aufschlag ins Netz. Loritz produzierte noch ein Ass zum 19:24, doch dann war der erste Satz für die Eltmanner nach einem Aufschlagfehler der Gastgeber "im Sack".



Auch im zweiten Abschnitt spielte Eltmann konzentriert weiter und lag wieder von Beginn an vorne. Als nach drei Punkten in Folge die Gastgeber auf 9:11 verkürzten, waren die Fans aus dem Häuschen, doch das Maric-Team ließ nichts anbrennen. Kapitän Richter zeigte eine Top-Leistung. Zur zweiten technischen Auszeit führte der VC Eltmann mit 16:10 und schraubte nach einem erfolgreichen Doppelblock den Spielstand auf 12:22. Im Anschluss an das 18:24, als der Oshino-Block angeschlagen wurde und der Ball im Aus landete, machte erneut Richter mit einem "Kunststoß" zum 18:25 alles klar.



Im dritten Spielabschnitt, die SSC-Fans trieben ihr Team lautstark nach vorne, war es anfangs stets knapp. Nach dem 6:8 häuften sich aber die Fehler bei den Gastgebern. Mit einem herrlichen Block von Engel erhöhte Eltmann auf 16:11, danach wuchs trotz des ohrenbetäubenden Lärms der Vorsprung der Gäste von Minute zu Minute. Der Kampfgeist der Karlsruher schmolz, lediglich Thorben Tafelmeier setzte mit dem 12:20 noch ein Glanzlicht. In der Schlussphase setzte Peta mit einer artistischen Fußabwehr noch ein Ausrufezeichen, das die kämpferische Mannschaftsleistung des Vorjahresmeisters nochmals unterstrich. Und symbolhaft setzte Sebastian Richter als Kapitän den Schlusspunkt mit dem 14:25. Seine Top-Leistung brachte ihm die MVP-Goldmedaille als wertvollster Spieler seines Teams ein.



Erst am 17. März geht es weiter

Manager Rolf Werner war sehr angetan von der Mannschaftsleistung. Dank der Hammelburger, die in einem Fünf-Satz-Match der TG Rüsselsheim II einen Punkt abnahm, sind die Eltmanner nun wieder Dritter. Die Schlussphase der Saison hat es richtig in sich, und erst am 21. April, am letzten Spieltag, dürfte die Entscheidung über den Meistertitel fallen.



Für Milan Maric und seine Männer steht das nächste Punktspiel erst Mitte März zu Hause an. Gegner werden die Leipzig Volleys sein, die es am Samstag in der Hand hatten, Schwaig Punkte abzuknöpfen. Doch eine 22:17-Führung reichte nicht zum Satzgewinn.