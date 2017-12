Der SKK Gut Holz Zeil gibt den Ton an

Zur Halbzeit der Saison in der Kegler-Bayernliga darf der SKK Gut Holz Zeil auf einen fast perfekten Verlauf zurückblicken. Mit acht Siegen aus neun Begegnungen führen die Zeiler die Tabelle an.

Der erste Spieltag stand ganz im Zeichen der Auswärtsteams, die vier von fünf Partien gewannen, darunter die Zeiler in Fürth. Am zweiten Spieltag setzte der SKK Gut Holz Zeil mit 3518 Kegeln das nächste Ausrufezeichen und gewann zu Hause gegen FAF Hirschau mit 6:2.

Der dritte Spieltag hielt mit dem Unterfrankenderby zwischen Bavaria Karlstadt und Gut Holz Zeil das erste Spitzenspiel der Saison parat. Im hart umkämpften Match behielten die Zeiler mit 5:3 die Oberhand und übernahmen damit die Führung. Ersatzgeschwächt reiste der Goldene Kranz Durach am vierten Spieltag zum Tabellenführer nach Zeil und entführte dort mit 5:3 überraschend beide Punkte. Siegreich war Gut Holz Zeil dann aber danach zu Hause gegen den TV Eibach (6:2).

Der sechste Spieltag stand im Zeichen des Spitzenspiels zwischen BC Schretzheim und dem SKK Gut Holz Zeil. Deutlicher als angenommen untermauerten die Zeiler mit 7:1 ihre Spitzenposition. Keine Blöße gab sich das Spitzentrio Zeil (7:1 zu Hause gegen Baur Burgkunstadt), Durach (6:2 in Fürth) und Karlstadt (6:2 zu Hause gegen Landshut) am siebten Spieltag. Einen Rückschlag im Kampf um die Spitzenpositionen musste Bavaria Karlstadt am achten Meisterschaftsdurchgang hinnehmen. Das Team um Routinier Kurt Burkard unterlag in Kasendorf etwas überraschend mit 3:5 und musste damit die Lücke auf Zeil und Durach größer werden lassen. Denn Gut Holz Zeil (7:1 in Landshut) und Durach (8:0 zu Hause gegen Schretzheim) erledigten ihre Hausaufgaben souverän. Zum Abschluss der Vorrunde sicherte sich der SKK Gut Holz Zeil mit einem überzeugenden 7:1-Heimsieg gegen Kasendorf die Herbstmeisterschaft, da der schärfste Verfolger Durach beim Gastspiel in Hirschau (3:5) Federn lassen musste.



Dreikampf an der Spitze

Vor Beginn der Rückrunde zeigt sich damit, dass an der Spitze der Tabelle derzeit mit Zeil (16:2 Punkte), Durach (14:4) und Karlstadt (13:5) drei Teams um den "Platz an der Sonne" kämpfen. Mit Rückstand folgt FAF Hirschau (9:9).



Der Rest der Bayernliga richtet seinen Blick wohl nach hinten und hofft vor der anstehenden Reform, bei der aus der eingleisigen Bayernliga eine zweigeteilte Bayernliga (Nord und Süd) entstehen wird, möglichst vom Abstieg verschont zu bleiben.



In Sachen Aufstieg können die Verantwortlichen von Goldener Kranz Durach wohl schon für die Aufstiegsspiele zur 2. Liga Süd/West, in die ein Vertreter aus Bayerns Süden aufsteigt, planen. Die größten Chancen auf die 2. Liga Nord/Mitte, in die ein Nord-Vertreter der Bayernliga aufrückt, haben Tabellenführer Gut Holz Zeil und Karlstadt.