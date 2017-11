Der FC Sand braucht dringend einen Heimsieg

Um in der Fußball-Bayernliga Nord nicht erneut auf einen Abstiegs-Relegationsplatz abzurutschen, braucht der FC Sand nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen nun im Heimspiel gegen den punktgleichen Tabellennachbarn SpVgg SV Weiden unbedingt einen Sieg. In der gleichen Situation befinden sich allerdings auch die Gäste aus der Oberpfalz, so dass mit einer kämpferischen Auseinandersetzung gerechnet werden kann. Spielbeginn im Seestadion ist am Samstag bereits um 14 Uhr.

Die Auswärtsspiele in Erlangen-Bruck (1:2) und in Erlenbach (0:1) hätte der FC Sand nicht verlieren müssen. Zumindest in Erlangen war die Mannschaft von Trainer Uwe Ernst spielstärker, traf aber wieder einmal das gegnerische Tor nicht. In Erlenbach waren die Sander, wie schon so oft in dieser Saison, ebenfalls nicht vom Glück begünstigt, denn quasi in letzter Spielminute lenkte Joe Bechmann den Ball unglücklich ins eigene Netz.

Doch haben sich Hausherren vorgenommen, nach vorne zu blicken. Sie brauchen im "Sechs-Punkte-Spiel" gegen Weiden unbedingt einen Dreier, denn die Gäste sind ein direkter Konkurrent, wenn es darum geht, die Abstiegs-Relegationsplätze zu vermeiden. "Wir dürfen die junge, spiel- und kampfstarke Weidener Mannschaft gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Dazu müssen wir in der Abwehr sicher stehen und den Gegner bereits im Mittelfeld mit Pressing bekämpfen. Letzten Endes müssen wir aber auch unsere Chancen nutzen, denn was zählt, sind nun mal die erzielten Tore", sagt der Sander Trainer Uwe Ernst.



2:2 in Großbardorf

Wie der FC Sand (12. Platz/20 Punkte), so wird auch der Tabellennachbar SpVgg Weiden (13./20) nach sechs sieglosen Spielen auf ein Erfolgserlebnis aus sein. Zuletzt ertrotzten sich die Oberpfälzer dank einer starken Vorstellung gegen den TSV Großbardorf immerhin ein 2:2. Besonders überzeugten dabei Mittelfeldspieler Florian Reich sowie die Angreifer Florian Rodler und Benjamin Werner. Thomas Wildenauer gilt als unermüdlicher Antreiber, und mit Dominik Forster haben die Weidener einen sehr guten Mann zwischen den Pfosten.

Von einer entspannten Personallage ist beim FC Sand weiterhin keine Rede. Die beiden "Rotsünder" Sebastian Wagner und Daniel Krüger sind noch gesperrt, Lars Medem und Kevin Steinmann weiterhin verletzt. Christopher Gonnert befindet sich jedoch wieder im Aufbautraining, und Andre Schmitt hatte in Erlenbach bereits wieder einen Kurzeinsatz. Auch Dominic Leim hat seinen berufs- und urlaubsbedingten Trainingsrückstand aufgeholt. Insgesamt kann Ernst eine starke Formation auf das Spielfeld schicken.

Der FC Sand und die SpVgg Weiden haben ihrer aktuellen Situation absolut nichts zu verschenken. Ernst motiviert seine Mannschaft entsprechend: "Wir haben ein Heimspiel, und das wollen wir gewinnen. Gleichzeitig können wir uns damit für die unverdiente 0:1-Niederlage in Weiden revanchieren. Wir müssen als geschlossene Mannschaft mit mit voller Konzentration, aber mit kühlem Kopf zu Werke gehen. Wenn wir diese Vorgaben auf dem Platz umsetzen, bin ich zuversichtlich, dass die drei Zähler in Sand bleiben."