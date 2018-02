Der Eltmanner Gegner ist stark im Kommen

"Warm anziehen" ist in diesen Sibirien-Tagen für jeden ein guter Tipp. Für die Volleyballer des VC Eltmann gilt dies aber auch im übertragenen Sinne, denn der Vorjahresmeister der 2. Liga Süd tritt am Samstag (20 Uhr) beim SSC Karlsruhe an. Die Badener haben jüngst für Schlagzeilen gesorgt, als die den damaligen Spitzenreiter aus Schwaig bezwangen.



Nachdem die Oshino Volleys von Trainer Milan Maric am vergangenen Doppel-Spielwochenende daheim gegen Unterhaching II nach dem unglücklich verlorenen ersten Satz (23:25) auch die gesamte Partie überraschend abgaben, führte dies zu langen Diskussionen bei den Fans. Zwar gelang am Tag danach mit dem 3:0 gegen das Internat Frankfurt Schadensbegrenzung. Doch die schon drei Wochen vorher ausgegebene Devise, dass jedes Punktspiel bis zum Saisonende ein Endspiel für die Eltmanner ist, bleibt bestehen. Nicht leichter wird es für die Eltmanner dadurch, dass sich David Strobel gegen Unterhaching verletzte und mindestens für zwei weitere Spiele ausfällt.



Schwer auszurechnen

Karlsruhe stellt einen "Block der Riesen", neben dem 2,11-Meter-Mann Finkenbeiner stehen weitere drei Spieler im Team, die länger als zwei Meter sind. Trainer Roncioni hat einen eindrucksvollen Stab von Assistenten und Betreuern an seiner Seite. Ein Blick auf die wertvollsten Spieler der Badener zeigt, dass es in dieser Saison keinen "Dominator" gibt. Es finden sich Außenangreifer, Zuspieler und Libero auf dieser Liste, was zeigt, dass das Karlsruher Spiel schwer auszurechnen ist.



Die bisher letzte Niederlage gab es für die Karlsruher in Mainz, doch dann folgten drei eindrucksvolle Siege, und sowohl Rüsselsheim II wie auch Schwaig wurden bezwungen. Die Formkurve zeigt eindrucksvoll nach oben, denn die Niederlagen, die den bescheidenen Tabellenplatz begründen, kassierte das Team vorwiegend zu Saisonbeginn. Als der SSC nach Rüsselsheim auch den SV Schwaig klar bezwang, hieß es im Spielbericht der Schwaiger, die Karlsruher hätten nichts zu verlieren gehabt und deshalb alles gewonnen.



Taktische Umstellungen vornehmen

Inwieweit das auch gegen die Oshino Volleys mit Kapitän Richter und Routinier Nowak zutrifft, wird sich in Karlsruhe zeigen. Jedenfalls haben die Eltmanner im Training auf die Pleite gegen Unterhaching reagiert. Sie sind in der Lage, während des Spiels ihre Taktik komplett zu ändern, etwas, was jetzt konkret auch genutzt werden kann.



Die Eltmanner Fans, alle, die mit der Mannschaft noch vom Aufstieg träumen, erwarten eine kämpferische Leistung in Karlsruhe und hoffen auf Auswärtspunkte. Nach dem Match in Karlsruhe haben die Eltmanner Volleyballer dann wegen des Pokalfinales drei Wochen Zeit, sich konsequent auf die Schlussphase der Saison vorzubereiten, in der noch mehrere "Knaller" bis zum 21. April anstehen, so auch das Heimspiel gegen den derzeitigen Tabellenführer Grafing.