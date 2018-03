Bayernliga: Hält Sand dem Druck stand?

Nachdem die Korbmacher in den letzten neun Spielen der Fußball-Bayernliga Nord gerade einmal einen einzigen Punkt holten, wird es langsam Zeit, dass der Knoten endgültig platzt und die Sander den ersten Dreier in der Rückrunde einfahren.



Das torlose Unentschieden gegen den damaligen Tabellenführer SC Eltersdorf machte bereits viel Hoffnung, dass es nun bergauf geht. Mit der DJK Ammerthal und dem Würzburger FV trifft das Ernst-Team auf unangenehme Gegner. Ob das Team mit diesem Druck wohl klarkommt?



Bayernliga Nord

DJK Ammerthal - FC Sand

Die DJK Ammerthal (12./24) ist ein direkter Mitkonkurrent um den Klassenerhalt. Im Gegensatz zu den Sandern holte die Mannschaft von Jürgen Press immerhin zwei Siege in den letzten fünf Spielen. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften 1:1. Zum Spiel nach Ammerthal - Anstoß ist heute um 15 Uhr - fährt ein Fanbus. Abfahrt für Spieler und Fans ist um 11 Uhr am Sportheim in Sand.



"Das Spiel gegen Ammerthal wird eine sehr schwierige Aufgabe für uns, denn die DJK hat eine sehr gute Offensive, allen voran Friedrich Lieder, einer der Toptorjäger der Liga. Die Offensive müssen wir in den Griff bekommen um dort etwas Zählbares mitzunehmen. Wir fahren dorthin, um zu punkten. Wir wollen den Dreier", zeigt sich Uwe Ernst optimistisch.



FC Sand - Würzburger FV

Mit dem Würzburger FV (3./50) erwartet Sand am Montag, 14 Uhr, einen torgefährlichen und selbstbewussten Gegner, der Aufstiegsambitionen geltend machen will. Nur ein Spiel ging in den letzten sechs Partien verloren und mit Christian Dan hat der Fußballverein aus Würzburg einen torhungrigen Topstürmer in seinen Reihen.



Im Hinspiel setzte sich die Mannschaft von Marc Reitmaier mit 3:2 durch. Der FC Sand könnte allerdings zum Stolperstein werden. "Der Würzburger FV ist eine schwer einschätzbare Mannschaft. Der gut bestückte Spielerkader und die hohe Trainingsprofessionalität zeigen, dass das ein Team auf höchstem Bayernliga-Niveau ist", analysiert Uwe Ernst den Gegner. Von Angst ist aber keine Spur: "Wir werden versuchen, kompakt zu stehen und das Beste daraus zu machen. Wenn man aus dem Tabellenkeller rauskommen will, muss man auch mal gegen so einen Gegner einen Dreier holen." Aufgrund einer Oberschenkelprellung muss der FCS auf André Karmann verzichten.



FC Sand: Mai, Schneider - Medem, Bechmann, Leim, D. Schlereth, C. Gonnert, D. Schmitt, A. Schmitt, Reith, Steinmann, Gundelsheimer, Wagner, T. Schlereth, Röder, Nöthling, Krug, Krüger, Rippstein, Mc Cullough / Verletzt: Karmann