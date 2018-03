Bayernliga: FC Sand steht vor einer Herkulesaufgabe

Nach dem 3:4 gegen Bayernliga-Schlusslicht Amberg ist der FC Sand heute (19 Uhr) bei Tabellenführer SC Eltersdorf zu Gast. Der Frust aus dem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause sitzt tief. Doch wie wird das Ernst-Team auf diesen eiskalten Nackenschlag reagieren? Der SC Eltersdorf ist allerdings kein Aufbaugegner: Im Hinspiel im Sander Seestadion setzte es eine 0:3-Niederlage.



SC Eltersdorf - FC Sand

Der Amberger Sebastian Schulik vermieste den Sandern den erfolgreichen Start nach der Winterpause: Durch seine vier Tore schmälerte er die Hoffnungen des FCS auf den Klassenerhalt. Das kämpferische Spiel der Oberpfälzer zeigte gnadenlos die Baustellen der Ernst-Elf auf: Konteranfälligkeit, passives Umschaltvermögen und schlechte Chancenverwertung.



Leistung reicht nicht aus

Dem Gegner genügten vier Torschüsse: "Amberg schießt vier Mal auf das Tor und macht vier Treffer. Die gehen größtenteils auf unsere eigene Kappe. Wir haben versucht uns ins Spiel zurück zu kämpfen, aber es hat einfach nicht gereicht", sagte Trainer Uwe Ernst. Immerhin: Sand gab nie auf und war häufig nah am Unentschieden dran.



Heute spielt der FC Sand in Erlangen gegen den SC Eltersdorf. Ein Gegner, der vor Selbstvertrauen strotzt und eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen hat. Seit neun Spielen sind die Mittelfranken ohne Niederlage und gingen dabei fünf Mal als Sieger vom Platz. Tobias und Bastian Herzer sowie Manuel Stark sind die SC-Toptorjäger. Das Torverhältnis von 45:22 verdeutlicht die effiziente Chancenverwertung und einen gewissen Minimalismus - das Erfolgsrezept der Erlangener.



Die Situation der Gäste ist besorgniserregend: Nach der Pleite gegen Amberg büßten die Unterfranken den Schwung aus der Vorbereitungsphase ein. Nun ist jedes Spiel ein Endspiel, da der SV Weiden, momentan vor den Sandern auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, drei Punkte Vorsprung und drei Spiele weniger auf dem Konto hat. Zudem muss Uwe Ernst aktuell auf André Karmann, Dominik Rippstein und Lars Medem verzichten.



FC Sand: Mai, Schneider - Bechmann, Leim, D. Schlereth, C. Gonnert, D. Schmitt, A. Schmitt, Reith, Steinmann, Gundelsheimer, Wagner, T. Schlereth, Röder, Nöthling, Krug, Krüger