Bayernliga: FC Sand ist zum Siegen verdammt

Nach einer durchwachsenen Rückrunde überwinterte der FC Sand auf dem Relegationsplatz 15 in der Fußball-Bayernliga Nord. Verletzungsprobleme, schlechte Chancenverwertung und auch ein wenig Pech - all diese Dinge sollen nun der Vergangenheit angehören. FC-Trainer Uwe Ernst freut sich auf das erste Spiel nach der Winterpause: "Wir sind gut vorbereitet und werden unser Bestes geben. Der Klassenerhalt ist unser großes Ziel und ich bin sicher, dass wir das packen können."





Bayernliga Nord

FC Sand - FC Amberg

Durch den 6:2-Sieg gegen den FC Fuchsstadt im letzten Testspiel tankten die Sander ordentlich Selbstvertrauen: Viele Torabschlüsse, beeindruckendes Powerplay und starkes Zweikampfverhalten zeichneten das Spiel der Ernst-Elf aus. Der Landesligist aus Fuchsstadt war spielerisch klar unterlegen. Die Schwachstellen hat Uwe Ernst allerdings schon gefunden: "Wir müssen unsere hundertprozentigen Torchancen einfach mal reinmachen und hinten sicherer stehen", erklärte der Sander Coach. "Jedes Gegentor ärgert mich."



Am Samstag, 15 Uhr, empfängt der FC Sand (15./18) den Tabellenletzten FC Amberg (18./18). Das Kellerduell ist richtungsweisend für die Heimmannschaft: Mit einem Sieg könnten die Niederlagenserie von fünf Spielen gebrochen und wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten eingefahren werden. Das Torverhältnis von 24:39 aus der Hinrunde macht deutlich, dass der FC Sand zu wenig Tore schießt. Die Offensivspieler Tevin McCullough (fünf Tore) sowie Daniel Krüger und Adrian Reith (jeweils drei Treffer) haben noch Luft nach oben. Insgesamt muss das Team noch zielstrebiger seine Chancen suchen und konsequenter sein Spiel durchziehen.



Mit dem Tabellenletzten Amberg wartet eine Pflichtaufgabe auf das Ernst-Team. "Amberg kann auch Fußball spielen und wird sicher ein schwerer Gegner", analysiert der Trainer die Oberpfälzer. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Hinrunde entschied der FC Sand mit 2:1 für sich. Auch Amberg steckt tief in einer Abwärtsspirale: In den letzten fünf Punktspielen hagelte es vier Niederlagen und ein Unentschieden. In der Vorbereitungsphase fuhren die Oberpfälzer einige Kantersiege gegen Bezirksligisten ein. Das erste Punktspiel wird keinesfalls ein Selbstläufer, gerade weil die Gastgeber auf einige wichtige Spieler verzichten müssen. Daniel Krüger und Thorsten Schlereth hat die Grippe erwischt. Lars Medem ist zwei Wochen im Urlaub, Manuel Müller ist für drei Wochen mit der Universität im Ausland.



Für Ernst ist das Match wegweisend: "Die Mannschaft ist jetzt gefordert und zum Siegen verdammt. Wir wollen attraktiven und kämpferischen Fußball spielen."



FC Sand: Mai, Schneider - D. Schlereth, Bechmann, Leim, Rippstein, D. Schmitt, A. Schmitt, Gundelsheimer, Steinmann, Wagner, Reith, Röder, Gonnert, McCullough, Karmann