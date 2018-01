VC Eltmann holt sich den Bayernpokal

Mit den Siegen über den Post-SV Nürnberg, den VfL Volkach und den TSV Eibelstadt sicherten sich die Oshino Volleys des VC Eltmann am Samstag den nordbayerischen Volleyball-Pokal und qualifizierten sich damit für das bayerischen Finale am Sonntag. In München bezwang der ambitionierte Zweitligist aus Unterfranken dann den VC Passau und die DJK SB München-Ost-Herrsching II und holte sich damit auch den bayerischen Pokalsieg.



Zum Halbfinale und zum Finale nahe der Theresienwiese traten die Eltmanner als klarer Favorit in München an. Das erste Spiel gewann der VCE standesgemäß mit 2:0 (25:8, 25:8) gegen Passau. Das Finale gestaltete sich gegen den zweiten Bezirksligisten etwas komplizierter. Das lag jedoch nicht daran, dass die Herrschinger mit Unterstützung aus ihrer "Ersten" aufliefen, sondern daran, dass sich Eltmann für eine kurze Zeit dem Niveau des Gegners anpasste. Nach einer Auszeit von Milan Maric und einer präzisen Ansage wurde der Klassenabstand wieder deutlicher. Mit 25:14 holte sich Eltmann den bayerischen Pokal und die Berechtigung, am 26. Oktober zu Hause um 20 Uhr gegen einen gesetzten Erstligisten anzutreten, den TV Ingersoll Bühl.



Gegen "alten Bekannten"

Mit dem bereits im Frühjahr ausgelosten Profiverein aus Baden-Württemberg treffen die Eltmanner auf einen "alten Bekannten" aus ihrer Bundesliga-Zeit. Libero Thiago Welter sagte dazu: "In der Saison 2010/11 war ich als Spieler aktiv. Bühl hat mich zweimal aufgenommen und mir die Chancen gegeben, mich auf ein Studium vorzubereiten. Ich freue mich besonders auf alte Bekannte wie Santiago, mit dem ich als Jugendtrainer für vier Jahre zusammengearbeitet habe." VC-Trainer Milan Maric erklärte: "Wir erwarten eine erfahrene Mannschaft mit einem tollen Trainer, das wird für uns ein harter Gegner. Unser Team freut sich, gegen alte Bekannte und Freunde aufs Feld zu gehen. Angst haben wir nicht, Respekt ja."



Diagonalangreifer Johannes Engel sagte: "Das war ein anstrengendes Wochenende. Durch das Losglück von Sebastian Richter durften wir alle Spiele durchziehen, die möglich gewesen sind. Nach zwei Tagen und fünf Spielen müssen wir einen Tag ruhen, um dann wieder fit zu werden für die nächste Aufgabe, den GSVE Delitzsch." Dieser ist am kommenden Wochenende der Eltmanner Gegner zu ihrem zweiten Punktspiel in der 2. Liga.