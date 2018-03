Die SG bleibt zu Hause eine Macht

Mit der Partie SG TSV Wülflingen/FC Haßfurt II gegen den SV Neuschleichach stand für die A-Klasse Schweinfurt 5 der Fußballer das Spitzenspiel schlechthin an. Letztlich behielt der Verfolger die Oberhand, und der Tabellenführer aus Neuschleichach musste die drei Punkte in diesem Sechs-Punkte-Spiel doch abgeben. Beide Mannschaften waren sich der Bedeutung der Partie bewusst. So wollte niemand den ersten Fehler machen. Die Partie begann sehr lebhaft. Ein spannendes und enges Spiel entwickelte sich. Ebenso war die Taktik beider Seiten darauf ausgerichtete, einen frühen Treffer zu erzielen und es boten sich einige Torchancen nach schnellen Angriffen. Doch hatten die Hausherren ein leichtes Chancenplus, lediglich an der Chancenverwertung mangelte es.

Die ausgeglichene Partie war von vielen Zweikämpfen und Ballverlusten geprägt. Dies war nicht nur dem schnellen Spielaufbau der Akteure, sondern auch den widrigen Platzverhältnissen geschuldet, die technisch anspruchsvollen Fußball verhinderten. Bis kurz vor der Pause mussten die Zuschauer auf den ersten Treffer der Begegnung warten. Daniel Polreich, der auf Höhe der Mittellinie den Ball zugespielt bekam, startete zu einem Sprint, ließ mit seinem schnellen Antritt zwei Gegenspieler stehen und schloss von der Strafraumgrenze zum Führungstreffer der Heimelf ab (42. Min.).

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Hausherren etwas Tempo aus der Partie und konzentrierten sich darauf, die Führung zu verwalten. Aus einer gut stehenden Defensive heraus setzten sie auf Konter und Standardsituationen, um den Gegner unter Druck zu setzen. Die Gäste, die nun weitestgehend die Partie bestimmten, versuchten ihre beiden schnellen Stürmer Sven Schwaten und Jonas Schmitt einzusetzen. Doch die Gastgeber unterbanden einen geordneten Spielaufbau durch frühes Stören immer wieder und zwangen den SV zu langen unpräzisen Pässen.

In den letzten 20 Minuten erhöhten die Gäste den Druck und so boten sich den Hausherren zwei gute Chancen, die Führung zu erhöhen, doch SV-Torwart Thomas Huttner hielt seine Mannschaft mit zwei guten Paraden in der Partie. Kurz vor Schluss erhöhte erneut Polreich zum 2:0, als er einen zu kurz abgewehrten Eckball aus sechs Metern einköpfte (86.).

"Wir hatten das Hinspiel verloren und wollten etwas Positives aus der Partie mitnehmen. Außerdem wollten wir unsere Heimserie weiter aufrechterhalten", erklärte SG-Trainer Jochen Full. Diese Devise setzte die Mannschaft erfolgreich um. Auch das 4-4-2-System erwies sich als die richtige Wahl. Full ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft in der Vorrunde: "Wir sind jetzt unter den besten Mannschaften der Liga. Dort wollen wir auch bis zum Ende der Saison blieben."