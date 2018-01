Sogar Deutsche Meistertitel

Sowohl dem Breitensport als auch dem Wettkampfsport versuche die Stadt bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen, erklärte Bürgermeister Michael Ziegler vor den erfolgreichsten Sportlern aus Eltmann. Gemeinsam mit Drittem Bürgermeister Peter Klein übergab er die Auszeichnungen.

Ihr Dank galt aber auch allen Funktionären in den Vereinen, den Trainern, Betreuern und Eltern, die die sportlichen Ambitionen ihrer Kinder unterstützen. Schließlich kommt es nicht von ungefähr, wenn in einer Kleinstadt wie Eltmann Mannschaften in zwei verschiedenen Sportarten in der Zweiten Bundesliga aktiv sind. In Eltmann sind das die Judo-Damen und die Volleyballer, die in diesem Jahr sogar die Meisterschaft errangen, aber auf den Aufstieg verzichteten.



Erfolgreiche Volleyballer

Dafür bekam der Bürgermeister ein Geschenk: Peter Knieling vom VC 2010 Eltmann überreichte ein Bild und Urkunde zur Meisterschaft der 1. Herrenmannschaft mit dem Wunsch, diesem im Rathaus einen würdigen Platz zu widmen.

Die Erste Volleyball-Mannschaft wurde außerdem Bayerischer Pokalsieger und erreichte im DVV-Pokal das Achtelfinale. Die Zweite Herrenmannschaft wurde Unterfränkischer Pokalsieger, die U 18 Kreismeister und Dritter bei der unterfränkischen Meisterschaft. Die U 16 männlich wurde Unterfränkischer Meister und Vierter bei der Nordbayerischen Meisterschaft. Auch die Senioren fuhren beachtliche Erfolge ein: So wurde die Ü 41 Unterfränkischer Meister und Bayerischer Vizemeister, die Ü 47 sind ebenfalls Unterfränkischer Meister, und die Ü 53 holte sich die Meisterschaft auf unterfränkischer und nordbayerischer Ebene.

Als Mannschaft erfolgreich waren auch die Eltmanner Kegler. Die Erste Herrenmannschaft spielt mittlerweile nach mehreren Aufstiegen in Folge in der Bezirksliga Unterfranken. Andreas Aumüller wurde außerdem Zweiter in der Kreismeisterschaft der U 23. Und auch die U 19-Fußballer der SG Eltmann waren erfolgreich: Sie wurden Vizemeister in der Halle im Kreis Haßberge.

Sehr erfolgreich waren auch die Judokas im Einzel wie in der Mannschaft. Die Frauen-Mannschaft erkämpfte sich in der Zweiten Bundesliga einen sechsten Platz. In der Landesliga fand sich die Judo-Damen-Mannschaft der SG Eltmann auf Platz drei wieder, und die Herren feierten die Meisterschaft in der Pokalrunde Unterfranken. Auch um den Nachwuchs ist es gut bestellt, wie die Einzelerfolge von vielen Turnieren in Franken und darüber hinaus zeigten.

Bürgermeister Michael Ziegler freute sich auch, wie gut im Sport die Integration von jungen Flüchtlingen gelingt. Außerdem forderte er die Anwesenden dazu auf, sich mal einen Bundesliga-Wettkampf im Judo in Eltmann anzuschauen. "Was die Frauen da leisten, ist sehr faszinierend", erklärte Ziegler.

Auch beachtliche Einzelmeisterschaften holten sich SG-Eltmann-Judokas. Allen voran wurden Rainer Nöth und Gabi Nürnberger Deutsche Meister. Gabi Nürnberger belegte sogar einen fünften Platz bei der Weltmeisterschaft der Senioren. Die Unterfränkische Meisterschaft gewann Julian Thierstein, Rebecca Heidingsfelder siegte bei der Süddeutschen Einzelmeisterschaft, und Alison Bauer wurde Dritte bei der deutschen, bayerischen und süddeutschen Meisterschaft.



Viele erste Plätze errungen

Die Jugend kehrte von vielen Turnieren mit ersten und weiteren vorderen Plätzen zurück. Geehrt wurden Matin Abdul, Heda, Zaira, Mansur, Mowsar und Zaira Batykayev, Tim Belling, Lenz Berninger, Leon Flohr, Thomas Friedrich, Max Goblitschke, Julius Hartmann, Oskar Heckelmann, Tobias Löffler, Mohammad Mohammed, Julius Möller, Lui Müller, Mischa Nölscher, Emely und Leonie Pfister, Niklas Pflaum, Hannes und Max Rottmann, Maxi Rudolph, Fiona Sandner, Julius Schlee, Alexander Schuster, Julian Thierstein, Erik und Gerd Wiesneth sowie Mirjam Zettelmeier.



Neunjähriger Kart-Fahrer

Überregional fährt der Eltmanner Elias van den Höövel mit dem "Radteam Herrmann" in Baiersdorf. Er holte mit seinem Team unter anderem die Mittelfränkische Meisterschaft und den ersten Platz bei der oberfränkischen Bergmeisterschaft in Stadtsteinach im Straßenrennen, und auch im Cyclocross war er bei der bayerischen Meisterschaft erfolgreich.

Auch Pascal Godula betreibt seinen Sport außerhalb Eltmanns. Er fährt Jugend-Kart-Slalom beim MSC Knetzgau. Der Neunjährige fuhr dabei regelmäßig aufs Treppchen und wurde dafür ebenfalls geehrt.

Der jüngste "Spross" der SG Eltmann ist die Ausdauerabteilung. Hier wurde die Mannschaft mit Matthias und Ulli Pfuhlmann und Roland Söldner Bayerischer Meister im Crosslauf der Altersklasse M 50. Auch die Jugend mit Simon Kandler, Felix Pfuhlmann, Benedikt Pfuhlmann und Jan Ullrich ist stark. Vor allem Simon Kandler sammelte erste Plätze, unter anderem beim Neustadt-Aisch-Triathlon. Felix Pfuhlmann gewann den Hofheim-Triathlon in der Staffel, Benedikt Pfuhlmann den Keiler-Bike-Marathon in Lohr am Main und Nachwuchssportler Jan Ullrich (Jahrgang 1999) unter anderem den Main-Franken-Triathlon in Kitzingen über die olympische Distanz.