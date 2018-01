So schön klingen Gießkannen

"Pfaffendorfer Fasching helau, Pfaffendorfer Fasching du bist die größte Schau", damit wurde die Veranstaltung, die von Bianca Finnie charmant moderiert wurde, am Samstagabend in einem Veranstaltungsraum des Schlosses Pfaffendorf eröffnet.



Acht Programmpunkte, dazu Tanzeinlagen mit Musik, hatten sich die Veranstalter von der Blaskapelle, Feuerwehr und des TSV Pfaffendorf ausgedacht, um die Besucher zu unterhalten.



Für Schwung sorgten die Prinzengarde Pfaffendorf, die Teenie-Gruppe Heubach, die Showtanzgruppe Junkersdorf und die Prinzengarde Pfarrweisach. Das Prinzenpaar Sabrina und Manuel Arnold, kündigte an, dass trotz Kälte draußen die Akteure so richtig einheizen würden.



Geli Schinzel nahm die ehemalige Schule in Pfaffendorf aufs Korn: "Darum wurde viel gestritten, jetzt wird sie abgerissen" und, "jemand haucht dem Hotel zu Altenstein wieder Leben ein".



Roland Ludwig und Jonas Huttner gaben sich als Dieter Hallervorden und Gerhard Wollner, indem sie aus "Langeweile" den legendären Sketch "Palim Palim" aus der TV-Serie Nonstop Nonsens zum Besten gaben und die Besucher mit der "Flasche Pommes" zum Lachen brachten.



Thomas Popp, Gerhard Rützel und Erich Müller von den Alten Herren zeigten den Tanz "Best of Oldies", wobei vor allem die Frauen johlten. "Klein Fritzchen und Ilse", hatten in Person von Geli Suckfüll und Claus Müller etwas zu erzählen. Was dabei raus kommt, wenn edle Damen eindeutig zweideutig reden, erfuhr man von Sonja Suckfüll und Katrin Popp.



Rainer Nöller und Ingrid Schwarz plauderten als "Adelheid und Gustav" beim 50. Klassentreffen aus der Schule, wo mit lustigen Sprüchen und kuriosen Erinnerungen aus der Schulzeit diese wieder wach wurde und für manche Verwirrungen sorgte. Die "Pfaffendorfer Plastik Gebläse Truppe", bestand aus Rainer Nöller, Ingo Lurz, Roland Ludwig, Gerhard Rützel, Jonas Huttner und Robert Klein.



Bei ihnen erlebten die Besucher eine Musikprobe live. Sie bewiesen, dass natürlich nicht alles beim ersten Mal sitzt, es aber auch sehr lustig zugeht. Aber sie demonstrierten, dass man auch mit einfachen Plastik-Utensilien, wie Trichter, Eimern und Gießkannen schöne Melodien vortragen kann.



Den Abschluss bildete das "Dorfgespräch", Sabrina Arnold und Claus Müller als Polizisten, der die Dorfdame verhörte. Neben lustigen und seltsamen Geschehnissen rund um das Dorfleben, ging es auch um eine Retourkutsche der Junkersdorfer Jugend. Nachdem letztes Jahr die Spitze des Pfingstbaumes durch ein einige Pfaffendorfer "gekürzt" wurde, hatte der Kerwabaum in Pfaffendorf diesmal seine Krone nicht lange.