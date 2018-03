1 / 1

Lisa Borst ist auf einen Betrüger im Internet hereingefallen. In einem Gespräch klärt Helmut Will, Außenstellenleiter des Weißen Rings im Landkreis Haßberge, auf und hilft der jungen Frau mit einem kleinen Geldbetrag, da sie durch den Betrug in eine finanzielle Notlage geraten ist.Weißer Ring