Silvaner als "klassischen Helden" gefeiert

Bei der Gebietsversammlung im Weinhaus Zimmermann in Ziegelanger entpuppte sich die Aufführung des Rollenspiels "Die Findung. Eine fränkische Gärung" als eine Hommage an die Rebsorte Silvaner, die seit 1659 in Franken beheimatet ist. Die handelnden Personen wurden vom Präsidium des fränkischen Weinbauverbandes verkörpert. Daneben konnten sich die Winzer zu spezifischen Themen rund um den Weinbau Anregungen holen.

Die Informationen zu den jeweiligen Themen werden zu Beginn jeden Jahres von der Abteilung Weinbau an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) organisiert. Diese Veranstaltungen finden über ganz Mainfranken verteilt statt und werden unterstützt vom Fränkischen Weinbauverband (FWV) und dem Weinbauring Franken (WBR).

Informativ gestalteten sich die Ausführungen, die von der Elite der fränkischen Weinforschung der heimischen Winzerschaft vorgetragen wurden, um für das kommende Jahr in puncto Weinbau, Keller und Vermarktung gut aufgestellt zu sein. Das umfangreich zusammengestellte Programm beinhaltete den Laubschnitt mit Teilentblätterung und den verantwortungsvollen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Aber auch aktuelle rechtliche Themen wie die neue Düngeverordnung und Details zu Förderprogrammen waren Bestandteil des Abends. Es wurden ferner angewandte Forschungsergebnisse ausgetauscht und die Weinbaubetriebe anhand von praktischen Erläuterungen auf Gefahren hingewiesen. Gegenstand des Informationsflusses war auch die Frage, ob die Reblaus als Geisel des Weinbaus wieder zurückkehrt.



Präsentation mit Leben erfüllt

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Präsentation der fränkischen Weinwirtschaft, die nicht als gedruckte Version in Papierform vorlag, sondern als Rollenspiel mit Leben erfüllt war, wie es Weinbaureferent Stephan Schmidt ankündigte. Artur Steinmann, der Präsident des fränkischen Weinbaus, nebst Geschäftsführer Hermann Schmitt sowie die Vizepräsidenten Andreas Oehm (GWF-Vorsitzender), Horst Kolesch (Direktor des Weingutes Julius-Spital), Wendelin Grass (Divino Nordheim) und Bruno Kohlmann (Vorsitzender "Fränkisches Gewächs") schlüpften auf der Bühne in verschiedene Rollen. In einer ungewöhnlichen Form wurden die verschiedenen fränkischen Charaktere des Weins verkörpert. Auf diese Weise durfte das begeisterte Publikum die Einzigartigkeit des fränkischen Weines sehen und hautnah erleben.

"So etwas will reifen!" Der Findungsprozess verlief wie bei einer Gärung, wie Weinbaupräsident Artur Steinmann erklärte. Ein 20-köpfiges Gremium hatte sich für das 30-minütige Rollenspiel, geschrieben vom Berliner Autor Heiko Michels, 20 Monate Zeit genommen und intensiv daran gearbeitet.

Die Inszenierung des Stückes lag in den Händen der Chansonsängerin und Regisseurin Silvia Kirchhof aus Gerolzhofen. In intensiven Probenarbeiten über einen Zeitraum von vier Wochen war das Stück mit dem kompletten Präsidium und dem Geschäftsführer des fränkischen Weinbauverbandes eingeübt worden.

Zunächst ging es auf der Bühne durcheinander. Die Charakterköpfe mit ihren verschiedenen Haltungen und Bedürfnissen haben sich gerieben, und die Runde begann zu brodeln. Hierbei kamen die Besonderheiten des fränkischen Weins und seiner Macher zum Vorschein.

Eine gemeinsame Dynamik war zu spüren, als die Akteure begannen, sich gegenüber anderen Regionen und Weinstilen aktiv abzusetzen. Mit der "Klärung" kristallisierte sich der Silvaner schließlich als "klassischer Held" heraus, dem es gelang, seine Wurzeln näher zu betrachten. Dabei geriet er immer tiefer in den rauschhaften Zeitraffer seiner eigenen Geschichte, von der er begeistert erzählte.

Jetzt wurde der Wein langsam ruhiger, begann zu atmen und verstand es, seine Potenziale zu entfalten und sich als Marke neu zu präsentieren.