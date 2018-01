Sie lösen Konflikte auf friedliche Art

"Ich möchte mich für andere Mitmenschen einsetzen und helfen, deren Probleme zu klären." Diese Botschaft ließ Steven Fischer, Schülersprecher am Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt und seit drei Jahren als Streitschlichter im Einsatz, bei der Einführung der neuen Streitschlichter verlauten. Am Dienstagabend zeigte sich der Schülersprecher stolz darauf, dass 28 neue Streitschlichter im Rahmen einer Feierstunde eingeführt wurden.

Mit der Überreichung der Urkunde aus den Händen von Landrat Wilhelm Schneider wurden die Jugendlichen aus den drei Schulen offiziell in ihr Ehrenamt eingeführt. Jetzt sind es insgesamt 100 Streitschlichter, die am Schulzentrum in Haßfurt in den Pausen aktiv sind, um Konflikte zu lösen.

Das Projekt der Streitschlichter ist schulartübergreifend. Es besteht seit 15 Jahren und wird von Angelika Reinhart und ihrem Team von der offenen Ganztagsschule "Living room" gemeinsam mit je zwei Lehrkräften aus den drei Schulen geleitet. Dies sind von der Albrecht-Dürer-Mittelschule Claudia Sandner und Eva Hendel, von der Auguste-Kirchner-Realschule Simon Nowak und Stefan Zeller und vom Regiomontanus-Gymnasium Anke Kallhardt und Evi Poxleitner. Träger der Einrichtung sind der Schulzweckverband, die Schulen und Kirchen.

"Wir haben viel gelernt während unserer Ausbildung", erzählen Nina Rettenmeier von der Mittelschule, Emily Schneider vom Gymnasium und Louis Vollert von der Realschule. Die Motivation für ihr Ehrenamt liegt darin, anderen Mitschülern zu helfen, den Streit zu lösen und Frieden zu stiften.



Von Mobbing bis zum Prügeln

Die mehrere Tage dauernde intensive Ausbildung in Reichmannshausen und Unterhohenried haben die Jugendlichen gerne in Kauf genommen. Dabei war unter anderem die Durchführung eines Mediationsgesprächs mit aktivem Zuhören einer der Schwerpunkte. In Rollenspielen lernten die Jugendlichen, mit Konflikten umzugehen. Dies demonstrierten die neuen Streitschlichter anhand von exemplarischen Beispielen.

Dass Konflikte unterschiedlichster Natur sein können, unterstrich die Errichtung einer Konfliktmauer aus Pappkartons, auf der unter anderem geschrieben stand: "Mobbing", "geschlagen werden", "mit Sachen beworfen werden" und mehr.

Oberstudiendirektor Max Bauer zollte im Namen der Schulleitungen den neuen Streitschlichtern seinen Respekt. Für den Leiter des Regiomontanus-Gymnasiums ist Streitschlichtung eine wichtige Komponente in der schulischen Konfliktkultur, die für alle Beteiligten von Vorteil sei. Lehrkräfte würden von Alltagskonflikten entlastet "und die Streitschlichter erwerben gleichzeitig soziale Kompetenz". Dies könne für das künftige Leben, gerade in der von Teamarbeit immer stärker geprägten Arbeitswelt, großen Nutzen haben. Die Jugendlichen lernten, den Standpunkt von anderen bei Meinungsverschiedenheiten zu respektieren. Gleichzeitig erführen sie, dass der gewaltfreie Weg der bessere ist, um Probleme und Auseinandersetzungen zu lösen. Zudem werde der Gerechtigkeitssinn geschärft.



Nach biblischem Vorbild

Dekan Jürgen Blechschmidt führte als Vertreter der Kirchen die biblische Geschichte der Stammväter Abraham und Lot als Beispiel vor Augen. Auch hier kam es zum Streit zwischen den Hirten, da mehrere Menschen zusammen waren. Abraham habe wie die Streitschlichter das Gespräch eingeleitet, die Sichtweisen gegeneinander ausgetauscht, den Konflikt erhellt und eine gemeinsame Lösung angestrebt, indem beide Kontrahenten sich trennten und für ihre Anhänger neues Land suchten.

Landrat Schneider bezeichnete den Einsatz der Streitschlichter als vorbildliches bürgerschaftliches Engagement. Er wünschte den Jugendlichen für ihren Dienst viel Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und Geduld. Der Zweckverband Schulzentrum und die Elternbeiräte förderten und unterstützten die Ausbildung der Streitschlichter mit jährlich 3500 Euro. Der Landrat versicherte, dass das Geld gut angelegt sei, da man in die Zukunft investiere. Den Schulleitungen mit den Lehrkräften und auch dem Zweckverband Schulzentrum als Sachaufwandsträger ist es laut Landrat wichtig, dass am Schulzentrum ein gutes Schulklima herrscht.



Die neuen Streitschlichter

Albrecht-Dürer-Mittelschule Nina Rettenmeier, Katharina Naß, Lea Finger, Johanna Rinner, Giselle Hilmann, Nike Helas, Till Amthor, Sven Horn, Maximilian Vogt, Pascal von Lück, Andre Huber



Regiomontanus-Gymnasium Emily Schneider, Antonia Urban, Nora Streile, Luisa Leidner, Aurelia Wahler, Lina Feulner, Magdalena Vogt, Lukas Safronov, Jannis Kaiser, Konrad Aumüller, Benedikt Voll, Moritz Schunk



Auguste-Kirchner-Realschule Laura Krampert, Julian Ort, Jakob Eck, Louis Vollert, Ludwig Vogt