Selbstgebasteltes ist der Renner

Der Nikolausmarkt der Hobbybastler, ausgerichtet von der Stadt Haßfurt, zeichnet sich durch sein qualitativ hochwertiges Angebot und sein umfangreiches Rahmenprogramm aus. Der Markt war den ganzen Tag über sehr gut besucht und die Kinder waren besonders von den Aufführungen des Puppentheaters "Putschenelle" und von dem Besuch des Nikolauses begeistert. Vor allem die sieben Chor- und Musikgruppen sorgten für weihnachtliche Stimmung auf dem Marktplatz.



Kreative Ideen

Über 30 Hobbybastler und Vereine aus Haßfurt und der näheren Umgebung boten selbstgefertigten Ware an, die teils gestrickt, gehäkelt, geschnitzt oder getöpfert waren. Dabei reichte das Angebot vom Bienenhonig über Kerzen, Lampen, Christbaumschmuck und Holzspielsachen bis hin zu Plätzchen, Pralinen, Tüchern, Gestecken und Dekorationsartikeln aller Artn. Aber auch die vielfältigen kulinarischen Angebote waren heiß gefragt. Denn nicht nur die Kälte, sondern besonders der eisig-bissige Wind machte den Standbetreibern und Gästen zu schaffen.



Stimmungsvolles Flair

Doch mit dem einsetzenden Schneefall am Nachmittag legte sich der Wind und bescherte dem Markt ein stimmungsvolles Flair. Dieses verstärkte sich am Abend noch, da sowohl die Stände der Hobbybastler als auch das Rathaus und die Bäume auf dem Marktplatz leuchteten.



Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Stadtkapelle Haßfurt, der Musikverein Wülflingen, die "Alphornbläser Haßberge", die Augsfelder Musikanten, der Posaunenchor Sylbach, die Musikgruppe "Down on the Corner" und die Sterzelbacher Musikanten mit weihnachtlichen Weisen.

Stets voll besetzt war die Rathaushalle, in der das Puppentheater Putschenelle bei freiem Eintritt die Stücke "Rumpelstilzchen" und "Au zwick Weihnachtmann und fieser Räubertrick" spielte. Als nach Einbruch der Dunkelheit der Nikolaus (Uli Krauser) und sein Knecht Ruprecht (Georg Popp) auf dem Marktplatz ankamen, war die Freude der Jungen und Mädchen besonders groß.