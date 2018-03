Seine Fotos - ein Schatz für Ebern

Seinen 95. Geburtstag konnte Erich Rothbauer aus Ebern am Samstag feiern. Sein Fotogeschäft am Stadtberg ist vielen Ebernern unvergessen und sein Archiv an alten Aufnahmen, das heute von Foto-Creativ-Kreis betreut wird, stellt einen unschätzbaren Schatz dar.



"Ich habe ein gutes Leben geführt und immer Glück gehabt", sagte der sympathische Senior über sich selbst. Nachdem er nach dem Kriegsdienst im Jahre 1945 in seine Heimat zurückkehrte, unterstützte er seinen Vater im Familienbetrieb, ehe er 1965 als Fotografenmeister das Fachgeschäft in der Spitaltorstraße übernahm.



In der damaligen Zeit war Erich Rothbauer der einzige Fotograf im ganzen Landkreis Ebern und hat sich so einen Namen gemacht. Bis zu seinem 75. Geburtstag führte er das Fotogeschäft mit Studio. Sein Beruf war aber auch gleichzeitig sein Hobby.



Dokumente der Zeitgeschichte

mehrere tausend Fotos hat er in Ebern und der Umgebung einst geschossen. Diesen historischen Schatz hat er bereits vor Jahren dem Foto-Creativ-Kreis Ebern vermacht, damit die alten Abbildungen als Dokumente der Zeitgeschichte auch der Nachwelt erhalten bleiben.



Mit seiner Frau Else war der Jubilar 55 Jahre verheiratet, ehe Sie im Jahr 2002 starb. Seine knappe Freizeit verbrachte er zusammen mit seiner Frau regelmäßig auf Teneriffa. Von diesen Urlauben zeugen noch zahllose schöne Landschaftsfotos in seinem Haus.



Ein Vogelfreund

eines seiner zusätzlichen Hobbys war die Vogelzucht. Zahlreiche Wellensittiche haben bei ihm das Licht der Welt erblickt und auch sprechende Papageis hatte er zu Hause.



Sehr engagiert war Erich Rothbauer in den Eberner Vereinen. So ist der Gönner bereits seit Jahrzehnten im Bürgerverein, Gesangverein, beim Blasorchester Ebern und in vielen anderen Vereinigungen Mitglied und unterstützt sie. Von der Schützengesellschaft Ebern gratulierten der Erste Schützenmeister Joseph Borschert und sein Stellvertreter Helmut Stubenrauch. Borschert betonte, dass vor 65 Jahren auf den Tag genau an Rothbauers Geburtstag die Schützengesellschaft wiedergegründet wurde und dass das Geburtstagskind das einzige noch lebende Gründungsmitglied von damals sei.



Dreifacher Schützenkönig

Erich Rothbauer stand seinerzeit dem Verein zehn Jahre lang als Erster Schützenmeister vor und errang auch insgesamt drei Mal den Titel des Schützenkönigs.

Auch der stellvertretende Landrat Oskar Ebert, Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann und Pfarrer Rudolf Theiler kamen persönlich zum Gratulieren und überbrachten die herzlichsten Glückwünsche.