Schwachstellen am Haus aufspüren

Überall im Landkreis Haßberge liegt mittlerweile der neue Energiespar-Ratgeber aus, an dessen Erstellung sich auch die Energieberatung Haßberge anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens intensiv beteiligt hat. Energieberater Günther Lieberth wies in einem Pressegespräch im Umweltbildungszentrum (Ubiz) auf die Broschüre mit geballter Information und auf das zu Ende gehende Preisausschreiben hin, das die Energieberatung anlässlich ihres runden Geburtstags aufgelegt hat.

Teilnahmescheine dafür finden sich auf dem Mittelblatt des neuen Ubiz-Programmheftes, das inzwischen ebenfalls in allen Rathäusern, vielen Geschäften, Banken und öffentlichen Gebäuden ausliegt. "Für zehn Jahre bieten wir zehn Gewinnchancen", erklärt Günther Lieberth. Es sind wertvolle und vor allem nachhaltige Preise.



Check mit der Spezialkamera

Fünf Gewinne zielen auf Hausbesitzer. Diese können beispielsweise eine Thermographie ihres Hauses, einen Energie-Check oder eine Analyse zur Heizungsoptimierung gewinnen. Das spart nicht nur den eigentlichen Check, sondern langfristig auch Kosten.

Auch Schulen oder Vereine sind zum Mitmachen aufgerufen. Für sie gibt es einen Vortrag über aktuelle Förderprogramme, einen Film-Vortrag nach Wunsch oder den vom Ubiz erarbeiteten Peak-Oil-Workshop zu gewinnen. Weitere Preise sind ein Photovoltaik-Check oder ein Vor-Ort-Impulsvortrag zur Elektromobilität.

Typische Energieberater-Dienstleistungen wurden für das Preisausschreiben ausgelobt, die zusammen immerhin rund 1500 Euro wert sind - wenn die Erkenntnisse daraus umgesetzt werden, aber viel mehr.

Anlässlich des Pressegesprächs demonstrierte Energieberater Markus Hahn, wie eine Gebäude-Thermographie funktioniert. Der Ingenieur kann mit seiner Spezialkamera nicht nur Kältebrücken an einem Gebäude entlarven, sondern auch feuchte Stellen aufspüren - äußerst wertvolle Erkenntnisse für einen Hauseigentümer, denn oft sind mit kleinen Maßnahmen beachtliche Heizkosten einzusparen oder Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.



Anregungen im Ratgeber

Was man dann unternehmen kann, dazu finden sich viele wertvolle Anregungen im Energiespar-Ratgeber der Energieberater Franken e.V.. Hier gibt es Energiespar-Tipps, Hinweise zum Energie-Ausweis, unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen werden gegenübergestellt, ebenso wie verschiedene Heizungssysteme. Es geht aber auch ganz allgemein um regenerative Energien und ihren Einsatz, um umweltfreundliche Mobilität, und auf vier Seiten werden die aktuellen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt.



Persönlicher Termin möglich

Vertieft werden kann das Ganze durch einen persönlichen Termin mit der Energieberatung im Landkreis Haßberge. Deren Ansprechpartner, Günther Lieberth, ist im Ubiz unter der Rufnummer 09529/9222-13 oder per E-Mail an energieberatung@Ubiz.de zu erreichen.

Das Preisausschreiben der Energieberatung Haßberge läuft bis zum 28. Februar. Die Teilnahmescheine können per Post, Fax oder Mail ans Ubiz geschickt werden.