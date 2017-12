Schutzengel saß auf dem Beifahrersitz

Am Freitagabend kam ein Fahrzeugführer auf der Staatsstraße 2274 kurz nach Breitbrunn in Fahrtrichtung Kirchlauter in einer Rechtskurve aufgrund regennasser Fahrbahn mit seinem Auto nach rechts von dieser ab und überschlug sich im Straßengraben, meldet die Polizei. Der Pkw kam auf der Beifahrerseite noch kurz vor einem Baum zum Liegen, was ein Beamter so kommentierte: "Da fuhr ein Schutzengel mit. Das war knapp." Der Fahrzeugführer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeugwrack befreien. Der Totalsachschaden beläuft sich auf ca. 10 000 Euro.