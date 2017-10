Schutz und Trutz rings um die Kirche

Kirchenburgen und Wehrkirchen, wie man sie im Landkreis Haßberge immer wieder - beispielsweise auch in Goßmannsdorf vorfindet, sind nicht so alt, wie sie gemeinhin eingeschätzt werden. Es sind keine Gebäude des Hochmittelalters. Sie entstanden frühestens im Spätmittelalter aus Angst der Menschen vor Hussiteneinfällen, Türkenkriegen und Begehrlichkeiten benachbarter Markgrafen. Dies erfuhren die Teilnehmer an einer Vortragsveranstaltung mit dem renommierten Burgenforscher Joachim Zeune, wozu das Kulturprojekt des Landkreises Haßberge "Kunststück" eingeladen hatte. Über die Veranstaltung berichtet der Historische Verein, Landkreis Haßberge.



Der Unterschied zwischen einer Kirchenburg und einer Wehrkirche besteht darin, dass bei einer Wehrkirche nur die Kirche selbst befestigt ist, während eine Kirchenburg einen ummauerten wehrhaften Raum umfasst, der auch tatsächlich verteidigt werden konnte. Daher ist nicht jede Kirche mit einer Mauer gleich eine Kirchenburg, wenn zum Beispiel die Mauer nur dazu diente, den Kirchhof einzufrieden, und Türme den Schutz der Kirche nur symbolisierten.



Mauern waren höher

Goßmannsdorf hat eine echte ehemalige Kirchenburg zu bieten, die wohl aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts stammt. Deshalb hielt Joachim Zeune im Hofheimer Stadtteil einen Vortrag zum Thema "Gottes Burgen - Kirchen und Wehrkirchen in Franken". Organisiert hatte das Ereignis die Kulturbeauftragte des Landkreises, Renate Ortloff. Vor seinem Vortrag im Sportheim des TSV Goßmannsdorf führte Zeune die Teilnehmer um die ehemalige Kirchenburg in Goßmannsdorf und wies auf ihre frühere Struktur hin. Die heutigen Mauern waren seinen Angaben zufolge wohl um drei bis vier Meter höher und enthielten Schießscharten von der Art, wie sie in der Spolie an der Nordwest-Mauer erhalten geblieben sind. Hinter den Mauern befand sich ein 1,20 Meter breiter Wehrgang, von dem aus die Kirchenburg verteidigt werden konnte.



Unterbrochen war die Mauer von eckigen Flankierungstürmen, von denen im Norden, Westen und Süden noch heute vier Turmreste zu sehen sind. An der Mauer selbst ist deren Bauweise noch deutlich zu erkennen. Da sie aus Bruchsteinmauerwerk besteht, musste sie etappenweise aufgerichtet werden, um stabil zu sein, was man heute noch alle paar Höhenmeter an horizontalen Abgleichschichten erkennen kann.



Efeu wirkt zerstörend

Am Tor der ehemaligen Kirchenburg wies der Wissenschaftler auf einen Pfannenstein für den Drehbalken des Tores und einen zugemauerten Riegelbalkenkanal, und zeigte Baureste des abgebrochenen Torturms. Am nordwestlichen Mauerteil wies er auf eine falsch herum eingebaute Schießscharten-Spolie von 1420 hin, und an der Westmauer bedauerte er den starken Efeubewuchs, der die Mauer auf Dauer genauso zerstören würde, wie die Bäume, die direkt an der Mauer stehen.



Die ehemalige Kirchenburg von Goßmannsdorf besitzt noch heute umfangreiche Kelleranlagen. Die heute von außen zugänglichen Keller unter der Kirchenburg waren früher nur vom inneren Kirchhof aus zugänglich. Spuren dieser Zugänge von oben sind laut Reiner Saam in einigen Kellern heute noch zu sehen. Die Keller erweiterten den Stauraum der Gaden, die sich über ihnen rings an die Innenseite der polygonalen Mauer reihten, wie sie heute noch an der berühmten Kirchenburg in Ostheim v. d. Rhön zu sehen sind. Gaden sind Gebäude hinter den schützenden Mauern, in denen die Bewohner ihre Vorräte lagern konnten, um sie zu retten, wenn der Ort überfallen wurde. Heute sind keine Spuren dieser Gaden mehr zu sehen, die wohl aus Holz gebaut worden waren.



Weitere Kirchenburgen und Wehrkirchen

Beim anschließenden reich bebilderten Vortrag im Sportheim ging Joachim Zeune auf weitere Kirchenburgen ein und wies unter anderem auf viele Zitate in der Bibel hin, die dafür stehen, dass Kirchenburgen zur friedlichen Botschaft des Christentums nicht im Widerspruch stehen. Kirchenburgen und Wehrkirchen gibt es im Landkreis Haßberge neben Goßmannsdorf unter anderem auch in Aidhausen, Gemeinfeld, Junkersdorf (bei Hofheim), Knetzgau, Mechenried, Nassach, Pfarrweisach, Prappach und Rügheim. In Mechenried steht heute noch der Turm der Umfassungsmauer in voller Höhe, und in Aidhausen hat sich die Erinnerung an die ehemalige Kirchenburg in der Straßenbezeichnung "An den Gaden" erhalten. Keine dieser Anlagen ist bisher wissenschaftlich erforscht.

Und passend zum Reformationsjubiläum soll auch noch Martin Luther zu Wort kommen, von dem das berühmte Kirchenlied "Ein feste Burg ist unser Gott" stammt, das ebenfalls einen Bezug zum Phänomen der Kirchenburgen herstellt.



Neue Forschungen von Alois Umlauf

