Schmitt schwingt das Zepter

"Mit Deinen bisherigen Erfahrungen bist Du bestens vorbereitet auf alle neuen Herausforderungen im Schulalltag und wirst diese souverän meistern. Du bist eine engagierte Pädagogin, die in allen bisherigen Funktionen ihre Aufgabe mit viel Herzblut erfüllte." Dies betonte Schulrätin Susanne Vodde bei der offiziellen Einführung von Angelika Schmitt als neue Rektorin der Grundschule.

Die Bläserklasse der Grundschule begleitete mit Liedern die Feier, zu der stellvertretende Schulleiterin Edith Mayer alle Gäste begrüßte. "Heute ist zwar die offizielle Einführung unserer Rektorin, aber in der Schulwirklichkeit hat sie ja schon seit September dezent das Zepter übernommen und sich mit Elan ihren neuen Aufgaben gewidmet."

Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Walter Ziegler hieß die neue Schulleiterin willkommen. Jeder, der mit Schule zu tun hat, hege heute seine speziellen Ansprüche und Erwartungen. Selbst die Schüler wüssten heutzutage ihre Interessen gut zu artikulieren. Manche Schüler brächten ihre Vorstellungen ein und kümmerten sich auch um schulische Belange. Doch während viele ausgesprochen bildungshungrig seien und alle Angebote nutzten, gebe es auch Schüler, die am liebsten in Ruhe gelassen werden wollten oder von der Schule ein Unterhaltungsprogramm erwarteten. Das gehöre zum Spannungsfeld der Lehrer. Auch die Eltern meldeten sich verstärkt zu Wort. Gestern noch Anhänger einer wie auch immer verstandenen "Kuschelpädagogik", drängten heute viele auf Leistung und nochmals Leistung. "Einige scheinen auch zu erwarten, dass die Schule ihnen sämtliche Erziehungsaufgaben abnimmt."

Schulrätin Susanne Vodde wünschte Angelika Schmitt vom Schulamtsteam einen guten Start an der neuen Schule. Den Gedanken von Laotse "Wer sein Ziel kennt, findet den Weg" habe die neue Schulleiterin sicher bewusst gewählt und das dazugehörige Bild lasse doch etliche Schlüsse zu: Mal verliefen nämlich Wege im Sand, manchmal lägen größere Steine und Hindernisse im Weg, und es seien auch Schwierigkeiten und Umwege zu überwinden. Auf dem bisherigen Weg habe Angelika Schmitt sicher Erfahrungen gemacht und nun den Weg hierher nach Ebelsbach an die Grundschule gefunden.

"Deine hohe Sach- und Fachkompetenz verschaffte Dir Anerkennung. Du hast Teamfähigkeit bewiesen und stets die Bindung der Schüler mit großem Einsatz gepflegt", bescheinigte ihr die Schulrätin. Klassenleitung und Schulleitung seien zwei für sich anspruchsvolle Aufgaben, die zwar erfüllten, aber im Alltag auch leicht zur Zerreißprobe werden könnten.

Susanne Vodde wünschte der neuen Schulleiterin, dass sie durch ihre tatkräftige und aufgeschlossene Art die Menschen begeistere und die richtigen Wege zu vielen neuen Zielen mit dem Lehrerteam finde.



Hoffnung auf etwas mehr Ruhe

Elternbeiratsvorsitzender Markus Reinwand meinte in seinem Grußwort, mit der Einführung von gemischten Klassen, Schulortwechsel und Schließen einer Schule sei es immer interessant und nie langweilig gewesen. Nun habe man wieder einmal einen Neustart und damit verbinde er die Hoffnung, dass wieder etwas mehr Ruhe einkehren und man sich auf die Sachen konzentrieren könne, die für die Kinder wichtig sind. Dabei zeige sich jetzt schon ein offener Informationsaustausch zwischen Schulleitung und Elternbeirat. Als Geschenk überreichte er symbolisch eine "Enter-Taste", die Angelika Schmitt einsetzen könne, wenn wieder das Verwaltungsprogramm nicht funktioniert. Wenn aber gar nichts mehr geht, könne sie auch als Ruhekissen zur Entspannung dienen.



"Bin angekommen"

Rektorin Angelika Schmitt empfand es als schön, wenn eine Amtseinführung erst nach ein paar Monaten stattfindet, weil man dann nicht von unbegründetem Glück und unbegründeten Hoffnungen sprechen müsse, sondern schon auf viele Erfahrungen aufbauen könne. "Nach diesen ersten drei Monaten kann ich sagen: ich bin angekommen!" Ihre Stellvertreterin Edith Mayer entlaste sie mit ihrer Tatkraft und ihrem guten Rat aus ihrer langen Erfahrung, und auch das Kollegium habe sie freundlich aufgenommen.

Entsprechend ihrem Leitspruch "Wer sein Ziel kennt, findet den Weg" stellte sie heraus, dass sie das Leben wecken wolle. Hier denke sie zuerst an die Kinder, die sich an ihrer Schule entfalten, sich wohlfühlen und ohne Angst in die Schulen gehen sollten. Aber auch alle Menschen, die hier an der Schule arbeiten, sollten sich entfalten können und ihre Ideen einbringen.

Zum Abschluss überraschte das Lehrerkollegium die neue Schulleiterin mit einem Lied.



Stationen im Werdegang der neuen Schulleiterin

1989 Lehramtsanwärterin an der Johann-Peter-Wagner-Volksschule in Theres



2004 Bestellung zur stellvertretenden Schulleiterin an der Grundschule Eltmann



2010/11 Ernennung zur Schulleiterin der Johann-Baptist-Graser-Grundschule



2017 Einführung von Angelika Schmitt als neue Rektorin der Grundschule Ebelsbach