Schifffahrt auf dem Main läuft

Helko Fröhner schaut dieser Tage etwas öfter in den Wetterbericht, als er es normalerweise tut. Die Frage lautet für den leitenden Mitarbeiter am Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Schweinfurt, das auch für den Landkreis Haßberge zuständig ist, vor allem: Bleibt es weiterhin kalt oder wird es wärmer?



Die Minustemperaturen bringen es mit sich, dass sich auf dem Main Eis bildet, das die Schifffahrt behindern kann. Noch läuft die Schifffahrt uneingeschränkt, berichtete Fröhner am Donnerstag auf Anfrage unserer Lokalredaktion. Zwar bilde sich Eis, aber es ist noch nicht so stark, dass es zu einem Hindernis werden könnte. Durch den laufenden Schiffsverkehr wird das dünne Eis immer wieder gebrochen.



Derzeit gebe es keine Probleme - "bei dieser Dicke noch nicht", fasst Fröhner zusammen. Und er hofft, "dass es ab morgen wieder wärmer wird". Dann hätte sich das Thema Eis auf dem Fluss ohnehin erledigt.



Eis entsteht aktuell vor allem in den Vorhäfen. Das sind die Wasserflächen an den Oberläufen der Schleusen. Dort staut sich das Wasser und steht fast still. Es kann leichter gefrieren.



Eisschollen waren zum Beispiel am Donnerstag an der Schleuse in Limbach zu beobachten. Sie können die Bewegung der Schleusentore beeinträchtigen.



Der Schifffahrtsverwaltung in Schweinfurt stehen auch zwei Eisbrecher zur Verfügung. Die sind derzeit sogar im Einsatz, allerdings nicht auf dem Main, sondern auf dem Main-Donau-Kanal. Dort kann sich viel leichter Eis bilden, weil der Kanal kein Fließgewässer ist. Zusammen mit weiteren Eisbrechern versuchen die beiden Eisbrecher aus Schweinfurt, die Fahrrinne für die Schiffe auf dem Kanal offen zu halten.