Sand ist unter den Hobbygärtnern "Verein des Jahres"

Die rund 160 Vertreter der Obst- und Gartenbauvereine aus dem Landkreis Haßberge erhielten im Rudolf-Winkler-Haus geballte Informationen rund um ihr Hobby und den Kreisverband.



Zeils Bürgermeister Thomas Stadelmann freute sich, dass seine Stadt als Veranstaltungsort ausgewählt wurde: "Das passt sehr gut zu unserer 1000-Jahr-Feier". Stellvertretend für alle Bürgermeister im Landkreis bedankte sich Stadelmann für das Engagement der Gartenbauer, denn "ohne sie wäre vieles ärmer und nicht so schön in unseren Kommunen". Landrat Wilhelm Schneider, der gleichzeitig Vorsitzender des Kreisverbands ist, wies in seinem Grußwort auf die "Kulinea" als wichtige Initiative des Landkreises hin, die zukunftsweisende Impulse gibt und auch die Einstellung der Gartenbauvereine unterstützt.



Noch ein Kandidat für den Tag der offenen Gartentüre 2019 gesucht

Mit einer eindrucksvollen Diaschau ließ Geschäftsführer Guntram Ulsamer 2017 Revue passieren, während sein Kollege, Kreisfachberater Johannes Bayer, das Jahresprogramm 2018 präsentierte. Ein Glanzlicht war zum Beispiel im letzten Jahr der "Tag der offenen Gartentür" in Rügheim, bei dem Regierungspräsident Paul Beinhofer bei der Eröffnung anwesend war. Dieses Jahr findet das Event in Fatschenbrunn statt, bei dem das Dorf zur Fußgängerzone wird und 15 abwechslungsreiche Gärten präsentiert werden. Bei dieser Gelegenheit wies Ulsamer darauf hin, dass für das Jahr 2019 noch eine Dorfgemeinschaft beziehungsweise ein Gartenbauverein gesucht wird, der Interesse hat, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen.



Traditionell wurden Vereine für ihre Aktivitäten und Initiativen mit einem Geldbetrag gefördert. Im Kalenderjahr 2017 waren das die Neugestaltung des Dorfplatzes in Gemeinfeld, eine neue Streuobstpflanzung in Goßmannsdorf, die Gehölzpflanzungen in Königsberg und die Anschaffung von Sitzgelegenheiten für den Friedhof in Pfaffendorf. Aber auch der Gartenbauverein Rügheim erhielt für den Neubau eines Backofens genauso einen Zuschuss wie Sailershausen zur Neuanlage von blütenreichen Grünflächen, Wasmuthhausen für die Sanierung eines Grabdenkmals und ein Hochkreuz im Friedhof sowie Sand für die Neugestaltung des Kriegerdenkmals. Ausgezeichnet für ihre Aktivitäten in der Kinder- und Jugendarbeit wurden die Obst- und Gartenbauvereine aus Ebern, Eichelberg, Eichelsdorf, Ermershausen, Hafenpreppach, Heubach, Jesserndorf, Neubrunn, Sand, Schönbach, Steinsfeld, Untermerzbach und Unterpreppach.



Blühflächen für Insekten

Einen interessanten Vortrag zum Thema "Naturnahe, blütenreiche bienen- und insektenfreundliche Grünflächen für Mensch und Tier" hielt der Zeiler Naturschützer Bernhard Reiser. Außerdem erzählten einige Gartenbaufreunde aus ihren eigenen Erfahrungen und inspirierten so die Anwesenden über ähnliche Projekte nachzudenken. Musikalisch umrahmt wurde das Programm von dem Jugendchor "Kapala Red" mit ihrer Leiterin Anja Jäger am Klavier.



Sand wurde "Verein des Jahres"

"Verein des Jahres" wurde der Obst- und Gartenbauverein Sand. Mit seinen zahlreichen Veranstaltungen findet er immer einen großen Zuspruch, stellte Kreisverband-Geschäftsführer Guntram Ulsamer heraus. Ob Gartenreise, Vorträge oder gemütliche Nachmittage bei Kaffee und Kuchen, das Vereinsleben in Sand funktioniere und werde kreativ gestaltet.



Für ihre besonderen Verdienste in den Führungsgremien der Obst- und Gartenbauvereine wurden ebenfalls Vertreter geehrt. Manfred Finster vom Obst- und Gartenbauverein im Haßfurter Stadtteil Uchenhofen ist mehr als elf Jahre als Vorsitzender tätig, hat schon erheblich zur Aufwertung des Ortsbildes beigetragen und erhielt dafür die Ehrennadel in Bronze. Bereits seit 30 Jahren aktiv im Obst- und Gartenbauverein des Wonfurter Gemeindeteils Steinsfeld ist Manfred Winter. Außerdem war er eine Legislaturperiode im Verbandsausschuss des Kreisverbandes tätig und fast 14 Jahre Vorsitzender des Ortsvereins. Dafür erhielt er die Ehrennadel in Silber, genauso wie sein Kollege aus dem Königsberger Stadtteil Dörflis, Horst Hornung, der ebenfalls seit mehr als drei Jahrzehnten für die Dorfkultur seines Heimatortes engagiert ist. Bereits über 25 Jahre Vorsitzender des Obst- und Gartenbauverein Obertheres ist Manfred Dohles. Mit seiner Leidenschaft für den Obstbau hat er den Verein geprägt, bei dem er schon über 50 Jahre Mitglied ist. Dafür erhielt Dohles die Auszeichnung mit der Ehrennadel in Gold. Für das langjährigste Engagement erhielt Lydia Glaser aus Goßmanndorf die Ehrennadel mit Kranz. 31 Jahre war sie Vorsitzende ihres Obst- und Gartenbauvereins und 35 Jahre im Verbandsausschuss tätig. Auch heute noch springt die Geehrte ohne groß zu fragen in die Bresche, wenn mal Not am Mann ist.