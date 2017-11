Sängergruppe Baunach trat in Memmelsdorf auf

von HELMUT WILL

Es wurde still in der der evangelischen Bartholomäuskirche, als am Samstagabend die Glocken zum Konzert der Sängergruppe Baunach-Itzgrund riefen. Gut gefüllt war Kirchenschiff schon wegen der zahlreichen Sängerinnen und Sänger der fünf Chöre. Aber auch auf den Emporen drängten sich die Besucher. Es war eine kurzweilige Veranstaltung mit einer Vielfalt von Liedern, die zu Herzen gingen.



Eröffnet wurde das Konzert vom Klarinettentrio aus Schalkau mit Annette Dünninger, Alina Göring und Andreas Fredenhagen mit dem Satz von Rainer Schottstädt "Come Scoglio immoto resta." "November ist die stille, ruhige, nachdenkliche und dunkle Zeit, in der unsere Chöre mit Konzerten ihr geistliches Liedgut aus verschiedenen Epochen verbreiten wollen", sagte Sängergruppenvorsitzender Michael Dieckmann. Beim Konzert seien geistliche Lieder vom traditionellen Kirchenlied bis hin zu Gospel und eigens für das Lutherjahr komponierten Liedern zu hören sein.



Der Gesangverein Freundschaftsbund Mürsbach unter Stabführung von Franziska Heidenreich leitete mit "Herr der Welten", "Lob den Herrn der Welt" und "Die kleine Bergkirche" das Konzert ein. "Hoch auf dem Berg, gleich hinter den Wolken...", aus der kleinen Bergkirche, klang besonders in den Ohren. Am Taktstock des GV Eyrichshof war Werner Knoch, der mit seinen Sängerinnen und Sängern "Meine Zeit steht in deinen Händen, du gibst mir Geborgenheit und kannst alle wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir" und "Alta Trinita beate" sowie "Herr es wird Abend, bleib bei mir Herr, der Abend bricht herein" zum Besten gab.



Das Sagen beim Männerchor Liederhort Reckendorf hat eine Frau: Annet Steffan-Schönlein, die mit den Liedern "Unser täglich Brot", "Tebe Pojem" und "Sancta Maria" die Stimmen des Männerchors im Memmelsdorfer Gotteshaus erklingen ließ. Uwe Altenbach leitete den gemischten Chor des GV Sängerlust Reckendorf. Sie hatten "Dona nobis pacem", "Certainly Lord" und "Five Hundred Miles" in ihrem Repertoire. Dirigentin Christine Kettler-Pohl hatte das Zepter beim GV Concordia Maroldsweisach in der Hand, die mit dem Chor "Allein aus Gnade", "Du bist heilig" und "Vater unser" zum Besten gab und bei dem Lied "Allein aus Gnade" durchstartete.



Vor dem Schlusswort des Vorsitzenden brillierte noch einmal das Klarinettentrio mit "Opus 7 Nr. 1." Auf Christine Kettler-Pohl hörte zum Schluss der musikalisch hochwertigen Veranstaltung der Gesamtchor mit dem Loblied "Lobe den Herren meine Seele", der mit seinem vielfältigen Stimmen und Stimmlagen das geistliche Konzert insgesamt abrundete.



Der Vorsitzende der Sängergruppe Baunach- Itzgrund, Michael Dieckmann, wünschte, dass alle ein Stück innere Ruhe und Besinnlichkeit mit nach Hause nähmen. Der Eintritt war frei, Spenden waren willkommen.



Im Anschluss bestand die Möglichkeit, in der ehemaligen Schule in Memmelsdorf noch gemeinsam beisammenzusitzen und über das Konzert oder Sonstiges zu sprechen. Dieckmann rief dazu auf, sich als Sängerin oder Sänger den Chören anzuschließen. Nachwuchs sei überall dringend von Nöten.



Sängergruppenvorsitzender Michael Dieckmann: Die Akteure des heutigen Abends haben einen hervorragenden Teil zum Gelingen des Konzertes beigetragen. Foto: Helmut Will



Der Gesangverein "Freundschaftsbund Mürsbach" mit Dirigentin Franziska Heidenreich. Foto: Helmut Will



Beim GV Eyrichshof schwang Werner Knoch den Taktstock. Foto: Helmut Will



Der Männerchor Männerchor Liederhort Reckendorf hört auf eine Frau. Annet Steffan-Schönlein gab hier Ton und Takt an. Foto: Helmut Will



Uwe Altenbach leitete den gemischten Chor des GV Sängerlust Reckendorf. Foto: Helmut Will



Christine Kettler-Pohl als Dirigentin am Keyboard bei der Concordia Maroldsweisach. Foto: Helmut Will



Das Klarinettentrio aus Schalkau mit (von rechts): Annette Dünninger, Andreas Fredenhagen und Alina Göring . Foto: Helmut Will



Lebendig und nachdenklich waren die Lieder der Chöre der Sängergruppe Baunach-Itzgrund in der Kirche in Memmelsdorf. Foto: Helmut Will



Von hoch oben lauschten 2. Bürgermeister Siegfried Kirchner und seine Ehefrau Ulrike den Chören. Foto: Helmut Will



Ingrid Dietz (links), Ehefrau des Untermerzbacher Bürgermeisters Helmut Dietz ist ganz Ohr. Foto: Helmut Will



Die Emporen in der Kirche Memmelsdorf waren voll besetzt. Foto: Helmut Will

Sängerinnen der Concordia Maroldsweisach bei ihren Vorträgen. Foto: Helmut Will