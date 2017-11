Rollstuhlfahrer frönen ihrer Liebe zum Sport

Beim Training "reinschnuppern"



"Fit trotz Rolli" könnte sich der Verein auch nennen, denn in den Aktivitäten seiner Mitglieder wird erkennbar, dass ein körperliches Handicap nicht gleichbedeutend sein muss mit sportlicher Untätigkeit. Sie wollen Inklusion aktiv leben und zeigen dies auch durch ihre Liebe zum Sport. Neben dem Rollstuhlfahrer-Basketball betreiben sie auch noch Bogenschießen und Blasrohrschießen.Die Initiatoren für die Vereinsgründung waren sich einig, dass gerade in der Startphase eines neuen Vereins besondere organisatorische und finanzielle Unterstützung nötig ist, und so suchten und fanden sie in dem Fitness-Studio "fit4life" in Augsfeld einen starken Partner an ihrer Seite. Als Abgesandte von "fit4rolli" hatte Christine Petrautski, die Vorsitzende des Vereins, Kontakt aufgenommen mit Ingrid Ehrhardt, der Geschäftsführerin von "fit4life". Zur Unterstützung bei den Finanzaufwendungen des neuen Vereins wurden am Straßenfest in Haßfurt erste Spendengelder gesammelt.Inklusion bedeutet volle Teilhabe im Leben der Gesellschaft, also dazuzugehören, mitmachen zu können, dabei zu sein. Seitens des Vereins "fit4rolli" will man den Behindertensport in der Öffentlichkeit positiv darstellen.Deshalb lädt der Verein dazu ein, seine Aktivitäten und Zielsetzungen genauer kennenzulernen. Wer will - egal ob als Rollstuhlfahrer oder als Fußgänger - kann beim Training einmal "reinschnuppern". Informationen gibt es unter www.fit4rolli.de oder über info@fit4rolli.de.Der Vorstand des Vereins setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende ist Christine Petrautski, ihr Stellvertreter Mario Lang, Kassenführerin Eva-Maria Fischer und Schriftführer Dirk Petrautski.