Rock in der Kirche für einen guten Zweck

Manch einer erinnert sich noch an das Konzert "Rock in Church", bei dem die Sänger und Musiker 2012 an gleicher Stelle das Publikum begeisterten. Jetzt gibt es quasi eine Neuauflage, noch dazu für einen guten Zweck. Überhaupt hat sich der Singkreis über die Gemeindegrenzen hinaus einen sehr guten Ruf erworben. Und in der Band sind mehrere Musiker der früheren Formation "Die Kapelle" mit von der Partie.

Nach dem Musikprogramm bewirtet die Feuerwehr Obermerzbach die Besucher in der Kirche mit Häppchen und Getränken. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Verköstigung sponsert die Feuerwehr.



Schon einiges durchgemacht

Die Spenden kommen in voller Höhe Lukas Habermann zugute. Der 18-Jährige, der in Untermerzbach aufgewachsen ist, hat in seinem jungen Leben schon einiges durchgemacht. Unter anderem musste er den Krebstod seiner Mutter vor drei Jahren verkraften. Und vor einiger Zeit nun bekam er selbst Leukämie. Neben all den Problemen, die mit der Krankheit und der Behandlung verbunden sind, bedeutet die Diagnose auch in anderer Hinsicht einen herben Rückschlag für Lukas: Wenige Monate zuvor hatte der begeisterte Traktorfahrer eine Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice angetreten und gerade begonnen, finanziell auf eigenen Füßen zu stehen. Lukas ist aktives Mitglied der Feuerwehr Obermerzbach. In Untermerzbach ist der junge Mann unter anderem durch den Mesnerdienst bekannt, den er mit seiner Familie bis vor zwei Jahren verrichtete. So wurde jetzt die Idee geboren, ein Konzert für ihn zu veranstalten. Der Singkreis und die Kirchengemeinde Untermerzbach sowie die Feuerwehr Obermerzbach freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Wer nicht kommen kann und trotzdem spenden möchte: Es ist ein Spendenkonto eingerichtet unter der IBAN DE 31 7606 9553 0001 0100 93, Stichwort "Spende Lukas". red