Rabelsdorf stimmt auf den Advent ein

Selbst gebackene Plätzchen und Lebkuchen, selbst gefertigte weihnachtliche Dekorationsartikel, selbst gestrickte Socken und Mützen für die kalte Jahreszeit und natürlich selbst gefundene Mistelzweige - die Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen, so reichlich war das Angebot beim Adventsmarkt in Rabelsdorf.



Die freiwillige Feuerwehr (FFW) hatte eingeladen, das ganze Dorf bei der Vorbereitung mitgeholfen und rund um die Kirche und den Dorfweiher war der schmucke Gemeindeteil von Pfarrweisach in zauberhafter Kulisse eingehüllt in Glühwein- und Bratwurstduft.



Pfarrweisachs Bürgermeister Ralf Nowak eröffnete den Adventsmarkt, den er eine "bemerkenswerte Veranstaltung in der Gemeinde" nannte und für dessen Ausrichtung er sich bei der FFW Rabelsdorf und allen teilnehmenden Anbietern, die fast ausschließlich aus der näheren Region kamen, bedankte. Der Posaunenchor Altenstein unter Leitung von Andreas Binger untermalte die Stimmung wieder mit weihnachtlichen Bläserklängen. Die nicht einfache Verkehrsregelung hatte die FFW Kraisdorf übernommen, denn der Markt in Rabelsdorf gilt mittlerweile als Geheimtipp und zieht viele Besucher an.