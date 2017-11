Photos mit viel Phon ertönen zu Jingle Bells

Es gibt ein Dakapo: Zum Weihnachtsmarkt am Sonntag, 3. Dezember,werden die Schaufenster der Xaver-Mayr-Galerie am Stadtbergfuß wieder hell erleuchtet sein und als optischer Kontrapunkt zu Weihnachtslichtern und -liedern strahlen berühmte Konterfeis den Passanten entgegen. Die Bilderausstellung "Photos mit viel Phon" öffnet nochmals, aber dann letztmals ihre Pforten.



Die Präsentation der Konzert-Aufnahmen des Bamberger Fotojournalisten Helmut Ölschlegel war im Oktober und November auf enorme Resonanz gestoßen und hatte Musikfans auf ganz Nordbayern angelockt.



Fast 800 Besucher nutzten die zehn Öffnungstage in der Galerie des Bürgervereins, 80 beteiligten sich an einem Fotoquiz, bei dem es berühmte Rockkünstler zu erkennen galt.



Zum Weihnachtsmarkt ist die Ausstellung, die von der Mediengruppe Oberfranken unterstützt wird, in den dann geheizten Räumen im ersten und zweiten Stock am Stadtbergfuß von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Fotoquiz wird in zwei differenzierten Staffeln um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr durchgeführt. Der Künstler erläutert ab 14 Uhr seine Bilder und die besonderen Umstände, wie sie zum Teil zu Stande kamen.



"Hoffentlich knacken wir die 1000-Besucher-Marke", wunschträumt der Vorsitzende des Bürgervereins Ingo Hafenecker ob des bisherigen Zuspruchs der Ausstellung, die Großstadt-Format aufweist, wie viele Besucher bewundert bemerkten und dies auch im Gästebuch des Bürgervereins niedergeschrieben haben.

Daraus einige Zitate:

- Was für ein Erlebnis!

- Schön, dass wir da waren;

- So 'was in Ebern, einfach super-klasse;

- Ein super Abriss unserer, jungen wilden Zeit;

- Super-Ausstellung, tolle Bilder - wird weiterempfohlen, Erinnerungen pur;

- Eine Wahnsinns-Ausstellung eines Lebenswerkes;

- Super-intensive Bilder, ganz großartig;

- Vielen Dank für eine wundervolle Reise durch musikalische Emotionen, Herzklopfen inklusive;

- Welch' schöne Erinnerungen an alte Zeiten;

- Wahnsinns-Bilder. Die Anreise aus Erlangen hat sich gelohnt;

- Orch schöö! Einfach nur geil, die Fotos wie die Musik.

- Unglaubliche Bilder und Szene, hoffentlich bleibt die Ausstellung noch länger.