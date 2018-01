Pfarrer Garben geht nach "kurzem Gastspiel"

Ein Gottesdienst in der Jakobikirche in Westheim, dem der Projektchor, der Posaunenchor und die Orgel den würdigen äußeren Rahmen verliehen, stand im Mittelpunkt der Abschiedsfeier. Beim anschließenden Empfang im Dietrich-Bonhoeffer-Haus waren viele Dankesworte zu hören, bei denen sich die Besucher von einem liebgewonnenen Freund persönlich verabschieden konnten.

"Es war ein kurzes Gastspiel", bringt es Kirchenvorstand Wolfgang Aull auf den Punkt. Weiter führt er aus: "Es ist bedauerlich, dass die Vertragsbefristung nicht aufgehoben wurde, bevor die Notwendigkeit eintritt, sich beim Arbeitsamt arbeitslos zu melden."



Leiter eines diakonischen Werkes

Eineinhalb Jahre hat sich Pfarrer Garben mit seinen Fähigkeiten und Erfahrungen engagiert in den Kirchengemeinden Westheim und Eschenau eingebracht. Der scheidende Pfarrer tritt am 1. Februar in Moers seinen Dienst als Leiter eines diakonischen Werkes an, aus dessen Arbeitsfeld er ursprünglich gekommen ist. Es sei seine eigene Entscheidung gewesen, in einer Zeit der umfassenden Unsicherheit hinsichtlich seiner beruflichen Zukunft.

Pfarrer Graben versicherte, dass der Weggang nicht an den Kirchengemeinden lag. Die Arbeit habe ihn in vielerlei Hinsicht ausgefüllt. Pfarrer Garben bat um einen Abschied in Frieden und Dankbarkeit. Auch wenn sich die Wege trennen, ermunterte er dazu, weiterhin auf Gott zu vertrauen, der greifbar in Christus von Angesicht zu Angesicht erschienen sei.

Seinen Abschied verglich Garben mit der Tradition des Christbaumes: Wie dieser irgendwann, nachdem man sich an ihn gewöhnt hat, aus dem Wohnzimmer verschwindet, so sei es auch beim Weggang des Pfarrers, der sich ebenfalls nach einer sehr kurzen Zeit verabschieden müsse. Mit dem Weggang des Pfarrers sei aber nicht alles vorbei. So hat Pfarrer Garben nach eigener Aussage die Kirchengemeinde nicht pfarrerzentriert geleitet, sondern um den Altar Christi herum. Garben dankte allen Wegbegleitern für eine kurze, aber sehr intensive Zeit. Das ehrenamtliche Engagement der Kirchenvorstände hob er besonders hervor und bat hinsichtlich der Neuwahl von Kirchenvorständen darum, in der Nachfolge Christi mehr Verantwortung zu übernehmen. Dekan Jürgen Blechschmidt, der während des Gottesdienstes Pfarrer Garben von seiner Pfarrstelle in Westheim und Eschenau entband, erinnerte an die Einführung am 7. August 2016. Vor allem wegen der Vorbildung und Erfahrung in Religionspädagogik, Verwaltung, Recht und Mediation eignete sich Pfarrer Garben nach Aussage des Dekans besonders gut für diese Stelle im Steigerwald. Der Dekan dankte dem scheidenden Seelsorger dafür, dass er seine Fähigkeiten und Erfahrungen engagiert und aufbauend eingebracht habe. Garben habe das Gemeindeleben - nicht nur in Westheim, sondern in dem sich auf insgesamt 20 Gemeinden erstreckenden Wirkungskreis - bereichert und an der Versöhnungsarbeit mitgeholfen. So habe Pfarrer Garben in verschiedensten Bereichen die Worte des Evangeliums in Wort und Tat weitergegeben und dazu beigetragen, dass der helle Schein, von dem im Korintherbrief des Apostels Paulus während des Gottesdienstes die Rede war, die Herzen vieler Menschen erreichte.



Aufgabenteilung bei Vertretung

Dekan Blechschmidt bedauerte es, dass eine diakonische Einrichtung im Rheinland den Pfarrer abwerben konnte.Die Vertretung während der Vakanz teilen sich Pfarrer Hans-Christian Neiber (Zeil) und Prädikant Gerhard Winkler (Holzhausen) für die Pfarramtsausführung. Für die Kasualien ist das Pfarramt Haßfurt zuständig, den Präparandenunterricht übernimmt Pfarrer Behke (Holzhausen) und die Konfirmation wird Dekan Jürgen Blechschmidt selbst übernehmen.

Bei der anschließenden Begegnung im Dietrich-Bonhoeffer-Haus gab es viele Dankesworte und Präsente. Knetzgaus Dritte Bürgermeisterin Susanne Haase-Leykam bedauerte den Weggang von Pfarrer Garben: "Sie waren ein nicht wegzudenkender Teil der Gemeinde."



Segen vom Pastoralreferenten

Seitens der katholischen Kirche segnete Pastoralreferent Volker Krieger in ökumenischer Verbundenheit Pfarrer Garben. Für die evangelische Kirche sprach Pfarrerin Sonja von Aschen aus Untermerzbach den Dank aus.

Für die Kirchengemeinden Westheim und Eschenau bedankten sich Vera Braun und Gabriele Appold. Braun erinnerte an die kurze Zeit in den Gemeinden, die wohl zu kurz gewesen sei, um tief wie ein Baum zu wurzeln - "trotz guter Böden und tatkräftiger Gärtnergehilfen". cr