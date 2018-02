Peter Davey zeigt seine bunten "Kinder"

Das Café "Susi und Strolch" am Torgraben 1 in Haßfurt bietet Kunstschaffenden aus der Region Raum, ihre Werke zu präsentieren. Momentan zieren die Wände des Cafés Bilder von Peter Davey, der sich freut, seine Kunstwerke, die in unterschiedlichen Zeiträumen entstanden sind, der Öffentlichkeit zeigen zu dürfen.



An den Wänden des Cafés ist die Geschichte des Künstlers zu lesen, die er dem Betrachter mitteilen möchte. "In angenehmer Atmosphäre sitzen, einen Kaffee trinken, die Kunst meditativ in sich aufnehmen und sich mit ihr auseinander setzen", das ist der Wunsch des Künstlers, der sich selbst als visueller Mensch bezeichnet.



Geboren wurde der 43-Jährige im englischen Cornwall. Im Alter von elf Jahren hat er die Liebe zur Kunst entdeckt. Er hat gezeichnet, gemalt und anschließend zunächst in Cambridge grafische Kunst und später in Wimbledon freie Druckgrafik mit Nebenfach Philosophie studiert.



Vor 15 Jahren kam er nach Haßfurt, wo er über zehn Jahre lang als Kunstpädagoge am Regiomontanus-Gymnasium unterrichtete. Momentan liegt sein Hauptaugenmerk auf der Tätigkeit in seiner eigenen Firma "Honagon Three". Hier ist er als Artdirektor für das Erscheinungsbild von Computerspielen verantwortlich. Peter Davey formt und kreiert Fantasiewesen für Rollenspiele, die für die Anwendungssoftware bestimmt sind.



In der Abstraktion, in der die meisten seiner ausgestellten Kunstwerke gehalten sind, hat der Künstler, der auch Tai-Chi-Chuan- und Kung-Fu Lehrer ist, eine Sprache der Kommunikation gefunden, die die Realität und das Abstrakte verbindet. Formen, die vertikal und horizontal mit der Farbgebung als solidem Element gehalten sind, wiederholen sich. Die Techniken Daveys sind Siebdruck oder Acryl auf Leinwand.



Davey bezeichnet seine Bilder, die zu kaufen sind, als seine "Kinder". Der Künstler nimmt beim Verkauf seiner Bilder Abschied: "Es freut mich aber gleichzeitig, dass das ,Kind' ein neues Zuhause findet."