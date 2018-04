Osterhasen-Idylle in Hellingen mutwillig zerstört

Manchmal fragt man sich: Warum? So auch im Fall der mit viel Mühe und Liebe in Hellingen aufgebauten Osterhasenfamilie. Diese hatte der Obst- und Gartenbauverein in der Ortsmitte aufgestellt, um alle Vorbeifahrenden zu grüßen und ihnen ein schönes Osterfest zu wünschen. Bis Ostermontagabend konnte man sich an dem idyllischen Bild erfreuen.

Dann kamen in der Nacht zum Dienstag unbekannte Vandalen und haben das harmonische Ensemble mutwillig zerstört: Das Haus wurde zertrümmert, den Osterhasen wurden teilweise die Köpfe abgeschlagen. Eine völlig sinnlose Tat.

Wie die Polizei-Inspektion Haßfurt dazu mitteilt, liegt die Tatzeit zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr. Bei der Osterdekoration des Gartenbauvereins Hellingen, die auf der Wiese in der Ortsmitte aufgestellt war, handelte sich um ein etwa zwei Meter großes Holzosterei und vier Strohhasen. Die demolierte Dekoration konnte nach Angaben der Polizei ohne großen Aufwand wieder aufgestellt werden. Es sei nur ein geringer Schaden entstanden. dennoch ist das unsinnige Verhalten der Vandalen auch für die Polizei nicht nachvollziehbar.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270 in Verbindung zu setzen.