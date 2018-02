Ostergarten macht die Bibel erlebbar

Fünf Stationen im "Bibelturm"





Die Basis des christlichen Glaubens liegt in den Tagen zwischen dem Einzug in Jerusalem über das letzte Abendmahl, Verurteilung und Kreuzigung bis zur Auferstehung. Diese Tage können die Besucher des Ostergartens in Haßfurt sehr intensiv nachvollziehen. Seit Donnerstag ist der Ostergarten im Unteren Turm wieder geöffnet. 105 Gruppen haben sich für die Zeit bis Ostern schon angemeldet. 2500 Menschen kamen im vergangenen Jahr, um die Passion Christi zu erleben.Jutta Gilsdorf und Antje Eickhoff sind wie Robert Hager von Beginn an dabei. Sie können kaum glauben, dass das nun schon zwölf Jahre sind. Es sei ein Auftrag gewesen, die Bibel erlebbar zu machen, erinnert sich Jutta Gilsdorf bei der Eröffnungsfeier.Geboren wurde die Idee im damals gerade gegründeten ökumenischen Verein "Bibelwelten". Ein sehr engagiertes Team baute in dem "Bibelturm" fünf Stationen auf, die vom Palmsonntag, von Pontius Pilatus, vom leugnenden Petrus, vom Sterben, aber auch von der Auferstehung Christi erzählen."Wir dachten, wir machen das ein-, zweimal, aber der Zuspruch war so groß", erzählt Jutta Gilsdorf mit strahlenden Augen. "Ich habe bei dieser Tätigkeit immer wieder den Heiligen Geist gespürt", sagt sie. Sie ist eine von zwölf ehrenamtlichen Turmführern, wie auch Robert Hager. Der inzwischen pensionierte Diakon ist nach wie vor der Hauptverantwortliche von evangelischer Seite. Er bildete zehn Jahre lang ein Team mit Dagmar Schnös; für sie geht jetzt die katholische Religionslehrerin Angelika Reinhart in ihre zweite Ostergarten-Zeit. "Das ist hier echte Verkündigungsarbeit. Wir erzählen, was passiert ist, was die Frohe Botschaft ausmacht, und der Turm hilft uns dabei."Jeder der Turmführer setzt einen etwas anderen Schwerpunkt, doch immer führt der Weg vom Jubel an Palmsonntag über das Leiden Christi in die Auferstehung und hinaus ins Leben. "Es ist irre, was man dabei in manchen Gesichtern sieht", erzählt Angelika Reinhart."Und es macht auch mit uns etwas", ergänzt Johanna Niklaus. Mit der Entzündung der Kerzen und einer kleinen Andacht wurde die diesjährige Ostergarten-Zeit eröffnet.Gruppen melden sich über die Homepage www.bibelwelten.de an. 120 Führungen waren es im letzten Jahr, "und der Radius wird immer größer", erzählt Angelika Reinhart. Gruppen kommen aus Coburg, Bamberg, Geldersheim oder Aschaffenburg. Vor allem in der Kommunionvorbereitung ist ein Besuch im Ostergarten sehr beliebt. Unter den 2500 Besuchern im vergangenen Jahr waren aber auch rund 500 Erwachsene. Haupt- und Ehrenamtliche aus der Kirchenarbeit, Frauenbund- oder Seniorengruppen schätzen diese besondere Art, die österliche Bußzeit zu bereichern.Offene Führungen ohne Anmeldung gibt es in diesem Jahr am Sonntag, 25. Februar, ab 15.30 Uhr und am Sonntag, 11. März, ab 14 Uhr.Auch zwei besondere Veranstaltungen hat das Team Ostergarten wieder erarbeitet: Am 14. März gibt es ab 19.30 Uhr im Ostergarten einen biblischen Krimi unter dem Motto "Bibel mal ganz anders", und die Nacht von Gründonnerstag zum Karfreitag steht unter dem Motto "Bleibet hier und wachet mit mir". Von 21 bis 24 Uhr gibt es hier verschiedene Impulse wie auch die Gelegenheit zur Stille.