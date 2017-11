Optischer Schlusspunkt unter Flurbereinigung

Nach der Segnung des Denkmales durch Pfarrer Kurt Wolf gab der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft vom Amt für ländliche Entwicklung in Unterfranken, Raimund Wendel, seiner Freude Ausdruck, einen optischen Schlusspunkt unter die Flurbereinigung in Geusfeld setzen zu können, die bereits 1981 begonnen habe. Der finanzielle und rechtliche Abschluss der Flurbereinigung dauere aber noch einige Zeit, sagte Wendel.



150 Grundbucheigentümer

Die Verfahrensfläche umfasse insgesamt 304 Hektar, bei 150 Grundbucheigentümern. Laut Wendel mussten 590 Flurstücke bearbeitet werden. Dafür seien 2,6 Millionen Euro aufgewendet worden. Davon seien 1,9 Millionen Euro staatliche Zuschüsse gewesen. Die restlichen 700 000 Euro hätten die TG Geusfeld und die Gemeinde Rauehenebrach finanzieren müssen.

In der Feldflur hätten sich die Teilnehmer mit fünf Prozent Eigenleistung beteiligt und bei der Dorferneuerung mit 50 Prozent. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde habe nach Flächenabzug 5,4 Prozent betragen.

In der Feldflur seien, neben der klassischen Zusammenlegung von Grundstücken, die landwirtschaftlichen Flächen erstmals genau vermessen und durch moderne Wegebauten er-schlossen worden. Auch die Ortschaft sei neu vermessen worden. Durch die Flurbereinigung seien auch gelegentlich alte Streitfragen und Grenzstreitigkeiten aufgeflammt, aber letztlich doch durch klare Grenzvermessungen und Regelungen befriedet worden. Wendel: "Dies bot die Chance für alle Teilnehmer, alle Streitigkeiten zu beenden und ein neues Miteinander zu beginnen."

Bei der Dorferneuerung seien neben dem Kirchplatz und dem Kriegerdenkmal auch die Friedhofsmauer sowie der Spiel- und Bolzplatz neu gestaltet und die Kosten dafür staatlich gefördert worden. Für die Landschaftspflege seien Uferschutzstreifen, Wasserrückhaltungen, Streuobstwiesen und Hecken angelegt worden.

Anschließend kam Raimund Wendel auf die Entstehung des Gedenksteines zu sprechen. Dieser habe das Thema "Wandel der Landwirtschaft und der Landschaft" zum Inhalt. Von sieben Steinhauern habe Bildhauermeister Michael Scholl aus Limbach das Thema am besten umgesetzt und den Zuschlag erhalten.



Kontrastreiche Kernaussagen

Der Gedenkstein beinhalte zwei Kernaussagen: Auf der einen Seite den Wandel in der Landwirschaft und den veränderten Gebäudebestand, aber auch die Beständigkeit, die den Wandel der schnelllebigen Zeit überdauert: Das ist die Jahrhunderte alte Kirche im Dorf mit ihren grundlegenden christlichen Fundamenten und die Millionen Jahre alte Erde. Der Gedenkstein, erklärte Wendel, stamme aus dem gemeindeeigenen Steinbruch bei Obersteinbach. Es handle sich um einen "Steigerwälder Quarzit", der als sehr standfest gelte.

Bürgermeister Matthias Bäuerlein (FW) mahnte zu einem schonenden Umgang mit der Natur und den Ressourcen.

Musikalisch umrahmt wurde die Einweihung des Flurdenkmales von den "Spreubachtaler Musikanten". Helmut Kistner