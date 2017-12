Olga Liashenko stellt Kunst in Haßfurt aus

Das Weinhaus Schaffner stellt neuerdings einen Raum im Obergeschoss auch Künstlern für Ausstellungen zur Verfügung. Den Auftakt machen Gemälde von Olga Liashenko, die aus der Ukraine stammt und in Haßfurt wohnt.



Sie hat an der Akademie für Design und Kunst in der Ukraine Bildende Kunst studiert und die Techniken der Malerei, des Zeichnens und die klassischen Gesetze der Komposition erlernt.

Außerdem beschäftigte sie sich viel mit alten Gemälden in musealen Sammlungen. Danach studierte sie in Deutschland an der Fachhochschule Erfurt im Fachbereich Konservierung und Restaurierung Wandmalerei und Architekturfassung. Beide Studien schloss sie mit dem Titel Master of Arts ab.



Nach ihrem Studium war sie einige Zeit freiberuflich tätig. Nun arbeitet sie als Restauratorin. Sie kümmert sich um Denkmäler, deren Erhaltung und Weitergabe an die nachfolgenden Generationen ihr besonders am Herzen liegen. 2017 wurde sie in den Bundesverband der bildenden Künstlerinnen und Künstler (BBK) aufgenommen. Sie nimmt derzeit an einer Winterausstellung der Verbandsmitglieder in der BBK-Galerie in Würzburg teil. Ihre Arbeiten sind im Weinhaus Schaffner noch bis Ende Januar zu sehen.



Die Ausstellungen im Februar/März sowie im April/Mai 2018 werden dann Perry Alka aus Haßfurt (Fotografie) sowie Hannes Betz aus Westheim (Objektkunst und Malerei) gewidmet sein.