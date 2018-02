Neues Feuerwehrauto "ohne Schnickschnack"

Über 30 Jahre auf dem Buckel (Baujahr 1987) hat der seit 1999 bei der Feuerwehr im Einsatz befindliche VW-Bus. Den Kauf eines neuen Mehrzweckfahrzeuges (MZF) will die Gemeinde im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Sand abwickeln, um dadurch etwa 1700 Euro einzusparen. Mit dieser Feuerwehr hat es, wie Bürgermeister Günter Pfeiffer (FW) bei der Gemeinderatssitzung darlegte, Vorgespräche gegeben.

Die beiden Kommandanten Andreas Franz und Klaus Fischer stellten den Räten genauere Details zu dem Fahrzeug vor. Ein Fahrzeug gebraucht zu beschaffen, lohne sich nicht, weil dann keine Zuschüsse fließen würden. Zwei Hersteller schieden aus, weil sie zu teuer seien, für Opel Monova und Ford Transit gebe es Informationsangebote, wie Andreas Franz erläuterte.

"Wir wollen einfach ein vernünftiges Auto, ohne Schnickschnack", versicherte er. Man wolle die technische Ausstattung so gestalten, dass die Zuschüsse nicht gemindert werden. Aus dem bestehenden MZF wolle man noch brauchbare Teile übernehmen wie zum Beispiel das Funkgerät. Was ansonsten aus dem Fahrzeug werden soll, wolle man abwarten.

Franz, bis vor kurzem noch Vorsitzender des Feuerwehrvereins Ermershausen, meinte, der Verein wolle sich an der Beschaffung beteiligen, auch wenn er derzeit dringende andere Beschaffungen für die Wehr tragen wolle. Die Gemeinde will in den Haushaltsplan jene etwa 45 000 Euro einstellen, die sie nach Aufrechnen von Aufbau und Beladung sowie Abrechnen von Zuschüssen durch die Regierung von Unterfranken noch für das neue Fahrzeug zahlen muss.

Der Kommandant nutzte die Gelegenheit, bei der Gemeinderatssitzung auch gleich eine Beschaffungswunschliste der Feuerwehr vorzustellen. Darin enthalten sind unter anderem neue Schutzanzüge zum Stückpreis von etwa 500 Euro; auf die 1300-Euro-Modelle verzichte man. Schließlich "werden es immer mehr Leute", berichtete Franz. Derzeit leisteten 45 Leute aktiven Dienst. Ein großer Kostenbrocken sei mit aktuell anfallenden 5000 Euro die wiederkehrenden Prüfungen von Schere und Spreizer sowie der Atemschutzausstattung. Auch die Ausbildung hierfür koste Geld.



Hausordnung für die Nutzung des Jugendraumes

Änderungen im Förderprogramm für Investitionen zur Nutzung vorhandener Bausubstanz, wie sie in der Gemeinde-Allianz Hofheimer Land beschrieben sind, trug Andreas Dellert von der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim vor. Dabei würden, wie er ausführte, Erfahrungen aus der Umsetzung des Programms eingearbeitet. Ziel dabei sei es, leerstehende Gebäude wieder bewohnbar oder für gewerbliche Nutzung tauglich zu machen. Dadurch solle die Dorfgemeinschaft belebt und das Dorfbild positiv beeinflusst werden. Gelten solle die Neufassung des Förderprogramms bis 31. Dezember 2025.

Nachdem es schon Beschwerden gegeben und der Vorstand der evangelischen Landjugend Ermershausen selbst Interesse dafür gezeigt hatte, wurde eine Hausordnung für die Nutzung des Jugendraumes beschlossen. Dieser ist in den Kellerräumen des Kindergartens untergebracht. Die Hausordnung wurde in gegenseitiger Absprache mit den Jugendlichen erstellt und gibt den Verantwortlichen nun eine Grundlage an die Hand, nötigenfalls einschreiten zu können.



Informationen des Bürgermeisters

Bürgermeister Pfeiffer informierte darüber, dass der Sturm im Ermershäuser Wald zwar nicht gewütet, aber doch auch Schäden angerichtet habe. 200 Festmeter habe er umgelegt, "schön verstreut über den gesamten Gemeindewald", was die Aufarbeitung sehr kostenintensiv gestalten werde. Selbstwerber könne man da aus Sicherheitsgründen nicht heranlassen. Der Fortbetriebsplan sei durcheinander gebracht, die Erlöse aus dem Wald für 2018 erheblich beschränkt worden. Holzlose und Polderholz könnten aber bestellt werden, erklärte der Bürgermeister.

Für die Neugestaltung der Kneippanlage im Bereich des oberen Anglersees sei ein Genehmigungsverfahren eingeleitet worden. In die Planung sei auch die Anlage eines Sinnenweges aufgenommen worden.

Für den Kinderspielplatz sei ein neues Spielgerät angeschafft worden. Das abgebaute alte könne, vielleicht gegen einen kleinen Obolus, privat aufgestellt werden.



Aktion gegen die Stromtrasse P44

Die Gemeinde Ermershausen werde sich, wie Bürgermeister Pfeiffer mitteilte, an einer Aktion gegen die Stromtrasse P44 beteiligen. Mit Bannern an den Ortseingängen solle darauf hingewiesen werden, dass man sich dagegen ausspricht, dass die ohnehin umstrittene Trasse zum Netzknotenpunkt Grafenrheinfeld durch die hiesige Region geführt wird.

Pfeiffer machte per Flyer auch auf das Projekt "Denkort Aumühle" aufmerksam. Dort soll ein Mahnmal für die Deportation der unterfränkischen Juden geschaffen werden, die fast alle von dem Güterbahnhof in Würzburg in die Vernichtungslager abtransportiert wurden. Alle Gemeinden, in denen Juden lebten, sind aufgerufen, sich an der Gestaltung zu beteiligen, auch Ermerhausen. "Macht euch bitte Gedanken. Ich halte es für eine gute Idee, so der jüdischen Mitbürger zu gedenken", ermunterte Bürgermeister Pfeiffer die Gemeinderäte und Bürger.